"La economía no puede medirse solamente por la inflación": la UIA pidió respeto para la industria y cuestionó las agresiones
En el Día de la Industria, el titular la entidad, Martín Rappallini, pidió dejar atrás las "descalificaciones" hacia quienes producen e invierten, mientras reclamó herramientas para que el sector pueda atravesar la transición económica.
Resumen para apurados
- En Los Polvorines, el titular de la UIA, Martín Rappallini, reclamó este martes apoyo estatal y respeto ante la recesión y la apertura económica que afectan al sector.
- La demanda surge tras la pérdida de 90.000 empleos fabriles y caídas de producción de hasta 30%, en un marco de apertura comercial con altos costos internos.
- La UIA advierte que sin medidas de competitividad y crédito, la apertura comercial amenaza la supervivencia productiva durante la transición macroeconómica.
La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró este martes el Día de la Industria con un llamado a construir “un puente” que permita atravesar la transición desde la estabilización económica hacia una etapa de crecimiento. Durante el acto, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, demandó instrumentos que permitan sostener la actividad, sin comprometer el orden macroeconómico, y preserven las capacidades que la Argentina necesita para volver a crecer.
“La economía no puede medirse solamente por la inflación”, afirmó el titular de la UIA durante su discurso en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, donde se realizó la celebración con la participación de más de 200 representantes de los sectores industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo.
Según Rappallini, la construcción de ese puente hacia el crecimiento debe incluir la reconstrucción del crédito, la reducción del costo argentino, el combate contra la competencia desleal y el contrabando, el abastecimiento de energía a precios competitivos, la baja de la morosidad, la infraestructura necesaria para exportar y la modernización laboral.
La industria y generar riqueza
El titular de la UIA también puso el foco en el papel de la industria como generadora de valor. “La riqueza de un país está en su capacidad de transformar”, sostuvo, al remarcar que la actividad industrial crea valor nuevo y genera riqueza para toda la sociedad.
“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó.
En otro tramo de su discurso, Rappallini reclamó priorizar al sector privado, "verdadero motor de la economía argentina". "En esta transición necesaria -dijo el presidente de la central industrial-, la combinación de una actividad que no logra recuperarse y una mayor apertura comercial está generando una presión especialmente fuerte sobre la economía real y, dentro de ella, sobre los sectores industriales transables que compiten con el mundo. Los números muestran esa realidad".
Según señaló, la industria se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que algunos sectores registran caídas de entre 25 y 30 puntos. Además, indicó que desde agosto de 2023 la actividad perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.
“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo”, dijo Rappallini. Y agregó: “Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso, la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.
Rappallini sostuvo que "la industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos". Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. Por eso insistió en la necesidad de generar instrumentos que permitan atravesar la transición sin alterar el equilibrio fiscal.
“La industria compite con el mundo”, remarcó. “Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”, agregó.
El titular de la UIA también destacó el aporte del sector al proceso de desinflación. Señaló que durante los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de un 400% y el nivel general de precios cerca de un 190%, los precios industriales crecieron un 140%.
De esa manera, sostuvo que la industria fue uno de los principales pilares del proceso de desinflación.
"Respeto" hacia quienes producen
En el cierre de su discurso, Rappallini reclamó que la industria forme parte explícita del proyecto de desarrollo argentino porque, al transformar los recursos, genera y multiplica la riqueza en todo el país. En esa línea, pidió dejar atrás las descalificaciones hacia quienes producen e invierten.
“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen y arriesgan su capital. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el líder fabril.
Tras reiterar que la industria transforma los recursos, multiplica la riqueza y compite con el mundo, el presidente de la UIA cerró su discurso con una cita de Juan Bautista Alberdi: “La nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo y a rodear de honor las empresas”.