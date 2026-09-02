Política

"La economía no puede medirse solamente por la inflación": la UIA pidió respeto para la industria y cuestionó las agresiones

En el Día de la Industria, el titular la entidad, Martín Rappallini, pidió dejar atrás las "descalificaciones" hacia quienes producen e invierten, mientras reclamó herramientas para que el sector pueda atravesar la transición económica.

Discurso de Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial. UIA
Discurso de Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial. UIA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Los Polvorines, el titular de la UIA, Martín Rappallini, reclamó este martes apoyo estatal y respeto ante la recesión y la apertura económica que afectan al sector.
  • La demanda surge tras la pérdida de 90.000 empleos fabriles y caídas de producción de hasta 30%, en un marco de apertura comercial con altos costos internos.
  • La UIA advierte que sin medidas de competitividad y crédito, la apertura comercial amenaza la supervivencia productiva durante la transición macroeconómica.
Resumen generado con IA

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró este martes el Día de la Industria con un llamado a construir “un puente” que permita atravesar la transición desde la estabilización económica hacia una etapa de crecimiento. Durante el acto, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, demandó instrumentos que permitan sostener la actividad, sin comprometer el orden macroeconómico, y preserven las capacidades que la Argentina necesita para volver a crecer.

“La economía no puede medirse solamente por la inflación”, afirmó el titular de la UIA durante su discurso en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, donde se realizó la celebración con la participación de más de 200 representantes de los sectores industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo.

Según Rappallini, la construcción de ese puente hacia el crecimiento debe incluir la reconstrucción del crédito, la reducción del costo argentino, el combate contra la competencia desleal y el contrabando, el abastecimiento de energía a precios competitivos, la baja de la morosidad, la infraestructura necesaria para exportar y la modernización laboral.

Crisis en la industria textil: cierres de fábricas, concursos y un giro forzado hacia las importaciones

Crisis en la industria textil: cierres de fábricas, concursos y un giro forzado hacia las importaciones

La industria y generar riqueza

El titular de la UIA también puso el foco en el papel de la industria como generadora de valor. “La riqueza de un país está en su capacidad de transformar”, sostuvo, al remarcar que la actividad industrial crea valor nuevo y genera riqueza para toda la sociedad.

Acto de la UIA por el Día de la Industria. Acto de la UIA por el Día de la Industria.

“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó.

En otro tramo de su discurso, Rappallini reclamó priorizar al sector privado, "verdadero motor de la economía argentina". "En esta transición necesaria -dijo el presidente de la central industrial-, la combinación de una actividad que no logra recuperarse y una mayor apertura comercial está generando una presión especialmente fuerte sobre la economía real y, dentro de ella, sobre los sectores industriales transables que compiten con el mundo. Los números muestran esa realidad".

Según señaló, la industria se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que algunos sectores registran caídas de entre 25 y 30 puntos. Además, indicó que desde agosto de 2023 la actividad perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.

“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo”, dijo Rappallini. Y agregó: “Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso, la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

Rappallini sostuvo que "la industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos". Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. Por eso insistió en la necesidad de generar instrumentos que permitan atravesar la transición sin alterar el equilibrio fiscal.

El impacto del aumento de los costos industriales y de la presión tributaria

El impacto del aumento de los costos industriales y de la presión tributaria

“La industria compite con el mundo”, remarcó. “Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”, agregó.

El titular de la UIA también destacó el aporte del sector al proceso de desinflación. Señaló que durante los últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de un 400% y el nivel general de precios cerca de un 190%, los precios industriales crecieron un 140%.

De esa manera, sostuvo que la industria fue uno de los principales pilares del proceso de desinflación.

"Respeto" hacia quienes producen

En el cierre de su discurso, Rappallini reclamó que la industria forme parte explícita del proyecto de desarrollo argentino porque, al transformar los recursos, genera y multiplica la riqueza en todo el país. En esa línea, pidió dejar atrás las descalificaciones hacia quienes producen e invierten.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen y arriesgan su capital. “Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el líder fabril.

Tras reiterar que la industria transforma los recursos, multiplica la riqueza y compite con el mundo, el presidente de la UIA cerró su discurso con una cita de Juan Bautista Alberdi: “La nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo y a rodear de honor las empresas”.

Temas Buenos AiresEl PaísUnión Industrial ArgentinaArgentinaDía de la IndustriaMartín Rappallini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera
2

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York
3

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

Una campaña electoral a cara de perro
4

Una campaña electoral a cara de perro

Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles
5

Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Una campaña electoral a cara de perro
5

Una campaña electoral a cara de perro

Más Noticias
Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será

Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

Comentarios