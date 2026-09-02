"La economía no puede medirse solamente por la inflación": la UIA pidió respeto para la industria y cuestionó las agresiones

En otro tramo de su discurso, Rappallini reclamó priorizar al sector privado, "verdadero motor de la economía argentina". "En esta transición necesaria -dijo el presidente de la central industrial-, la combinación de una actividad que no logra recuperarse y una mayor apertura comercial está generando una presión especialmente fuerte sobre la economía real y, dentro de ella, sobre los sectores industriales transables que compiten con el mundo. Los números muestran esa realidad".