José Luis Daza, viceministro de Economía: “Caputo es el Messi de las finanzas”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió el programa económico y afirmó que la Argentina “tiene las mejores perspectivas de crecimiento en el mundo”. El segundo de Luis Caputo mantuvo una entrevista con Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso y encargado de realizar el encuentro “Vientos de Cambio”.
El funcionario sostuvo que la Argentina efectuó un cambio en el momento en que el presidente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de 2023. “La transformación del país es la más importante en el mundo hoy”, dijo. En ese sentido, recordó algunas de las políticas implementadas por el Gobierno -como la reducción del déficit fiscal, la restauración del estado de derecho y el “respeto” por la santidad de los contratos- y calificó como “histórico” el cambio del país.
El viceministro también lanzó un halago hacia Caputo, a quien calificó como “el Messi de las finanzas” y señaló que el programa “va mucho mejor de lo que todos esperaban afuera”.
El G20
Respecto al encuentro en el marco del G20, la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del mundo, Daza resaltó que Argentina es el único país de los que participan que mantiene superávit fiscal y financiero. Además, destacó el capital humano local y las oportunidades de distintos sectores de la economía (como el agro, la minería y la energía).
Por último, reafirmó el pilar de ajuste del programa económico: “bajamos el gasto real en un 30%, se redujo el déficit en 5 puntos y, dos años después, la economía está creciendo. Busquen un programa que haya logrado eso”.