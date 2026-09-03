José Luis Daza, viceministro de Economía: “Caputo es el Messi de las finanzas”

El funcionario sostuvo que la Argentina efectuó un cambio en el momento en que el presidente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de 2023. “La transformación del país es la más importante en el mundo hoy”, dijo. En ese sentido, recordó algunas de las políticas implementadas por el Gobierno -como la reducción del déficit fiscal, la restauración del estado de derecho y el “respeto” por la santidad de los contratos- y calificó como “histórico” el cambio del país.