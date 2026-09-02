El vicepresidente de la UIA cruzó a Caputo: lo llamó “endeudador” y dijo que “no sabe lo que es una fábrica”
Guillermo Moretti cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei durante el Día de la Industria. El dirigente fabril advirtió por la caída de la actividad, el cierre de empresas y la pérdida de empleos, y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
Resumen para apurados
- En el Día de la Industria, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, criticó a Luis Caputo en Argentina por la caída de la actividad manufacturera y el cierre de fábricas.
- La recesión provocó la pérdida de 52.000 empleos industriales y un retroceso del 2,2% fabril, lo que motivó a la entidad a entablar un diálogo preventivo con la CGT.
- El reclamo profundiza la tensión entre el Gobierno y las empresas manufactureras, que advierten sobre la inviabilidad social a largo plazo del modelo centrado en el déficit cero.
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Guillermo Moretti, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al cuestionar la política económica y su impacto sobre la industria nacional.
Las declaraciones se produjeron en el marco de las actividades por el Día de la Industria, en un escenario marcado por la caída de la producción manufacturera, el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo.
Moretti cuestionó la falta de políticas específicas para el sector y acusó al equipo económico de desconocer la realidad de las fábricas y del entramado productivo argentino.
“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. No sabe lo que es una fábrica”, afirmó el dirigente.
En una de sus críticas más duras, Moretti apuntó contra Caputo y lo calificó como “un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.
Moretti apuntó contra Caputo por el endeudamiento
El vicepresidente de la UIA también cuestionó la política financiera del Gobierno y trazó una comparación entre la evolución patrimonial del ministro y el desempeño de la economía argentina.
“Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó”, sostuvo Moretti.
Y agregó: “¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”.
El empresario, dedicado al sector de plásticos y químicos, cuestionó así el enfoque de la gestión económica y reclamó medidas destinadas a recuperar la producción y el mercado interno.
La fuerte advertencia de la UIA por la caída de la industria
Moretti describió como “muy difícil” la situación de la industria manufacturera y sostuvo que actualmente no existen políticas suficientes para sostener al sector.
“No hay políticas dedicadas a la industria, sino que se hacen políticas de desindustrialización”, afirmó.
El dirigente fabril también destacó la importancia de sostener las instituciones vinculadas con la formación y el desarrollo tecnológico.
“No puede haber industria si no tenés escuelas técnicas, universidades, Conicet, INTI, mercado interno”, señaló.
En ese contexto, advirtió que el futuro de la actividad manufacturera es “muy precario”.
Cuántos empleos perdió la industria
El diagnóstico de Moretti coincide con los datos difundidos por la propia UIA. Durante la primera mitad del año, la actividad manufacturera registró un retroceso acumulado del 2,2%.
La caída de la producción también tuvo impacto sobre el mercado laboral: según los relevamientos mencionados, durante el último año se destruyeron alrededor de 52.000 empleos directos en la industria.
Para Moretti, uno de los principales problemas es que el cierre de una fábrica tiene consecuencias que no pueden revertirse rápidamente.
“Lo vamos viendo constantemente, el cierre de empresas”, afirmó, y advirtió que “no se recupera en el corto plazo todo lo que se cierra” porque “la recuperación no es automática”.
Minería, petróleo y energía: los sectores que crecen
El dirigente de la UIA reconoció que existen actividades que muestran una evolución diferente bajo la gestión de Milei.
“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte”, señaló, y mencionó específicamente a la minería, la energía y el petróleo.
Sin embargo, marcó una diferencia con la industria manufacturera.
“Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, afirmó.
La UIA abrió un diálogo con la CGT
Frente al escenario de caída de la actividad y del consumo interno, Moretti reveló que la UIA comenzó a mantener conversaciones con sectores sindicales para analizar alternativas.
“Nosotros hace diez días hicimos acá en Rosario una mesa de diálogo con la CGT, los gremios y los trabajadores para dialogar y mostrar cuál es la respuesta de la industria y por qué es importante su valor agregado”, explicó.
El acercamiento entre empresarios y sindicatos busca discutir estrategias frente al deterioro de la actividad productiva y el impacto sobre el empleo.
Críticas al déficit cero de Milei
Moretti también cuestionó uno de los principales ejes económicos del Gobierno: el déficit fiscal cero.
“La Argentina compró esto del déficit fiscal cero, no saben lo que es, pero están todos con eso”, sostuvo.
Además, puso el foco en la capacidad del modelo económico para generar empleo e ingresos suficientes para la población.
“Quiero saber si este modelo de precarización del trabajo puede contener a 45 millones de personas, esa es la gran discusión”, afirmó.
Y concluyó con una fuerte advertencia sobre el impacto social del modelo: “En este modelo hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”.
Malestar entre los industriales y ausencia de Milei
Las críticas de Moretti se producen en medio de una relación tensa entre parte del sector industrial y el Gobierno nacional.
El acto central por el Día de la Industria se realizó en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en Malvinas Argentinas, y estuvo encabezado por el titular de la UIA, Martín Rappallini.
Al encuentro asistieron más de 200 empresarios, pero se destacó la ausencia de funcionarios nacionales de primera línea.
No participaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En representación del Gobierno asistió el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.
En ese contexto, las declaraciones de Moretti volvieron a poner en primer plano las diferencias entre el Gobierno y buena parte del sector industrial sobre el rumbo de la economía, el rol del Estado y las políticas necesarias para sostener la producción y el empleo.