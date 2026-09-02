Caputo respondió a las críticas de la UIA: "Defiendo los intereses de los argentinos, no los de algunos"

Resumen para apurados
- Este miércoles, el ministro Luis Caputo defendió el rumbo económico en Buenos Aires tras las críticas de la UIA, al sostener que prioriza el interés de todos los argentinos.
- La UIA cuestionó la falta de apoyo a las fábricas y la carga tributaria en el Día de la Industria, a lo que Caputo replicó que el sector productivo atraviesa una reconversión.
- El cruce profundiza la tensión entre el Gobierno y la industria fabril, anticipando una reactivación desigual donde persisten dudas sobre la competitividad y el empleo futuro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, regresó de la cumbre del G20 realizada en Estados Unidos y participó de un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde defendió el rumbo económico del Gobierno y respondió a las críticas formuladas por dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Durante su exposición en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, Caputo sostuvo que el país atraviesa un proceso de reconversión y remarcó que cada sector tiene derecho a defender sus propios intereses.
“Yo respeto la opinión de todos. El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión. Y por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular”, afirmó.
El ministro agregó: “Entiendo perfectamente todo, pero nosotros vamos por lo que es moralmente justo”.
Caputo también cuestionó las expresiones realizadas por el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, y aseguró que el diagnóstico que recibe de las industrias es diferente al planteado públicamente por el dirigente.
“El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA. Todo lo contrario, dicen que es momento de reconvertirse, de invertir y que como todo momento de cambio genera reacción. Nosotros creemos que es positiva”, señaló.
En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe avanzar con las medidas que considera más convenientes para el conjunto de la sociedad. “Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad”, sostuvo.
Según Caputo, la orientación elegida por la Argentina también es observada favorablemente en el escenario internacional. “Entre las potencias del G20 nos ponen como el ejemplo a seguir”, afirmó.
“Yo no puedo hacer magia”
Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda también se refirió a la evolución de la actividad económica y reconoció que la recuperación no será inmediata para todos los sectores.
“Dentro de dos años aún va a haber gente que no va a llegar a fin de mes”, afirmó. Y, en relación con el ritmo de la recuperación económica, agregó: “Yo no puedo hacer magia”.
Caputo defendió además el funcionamiento del esquema económico impulsado por la administración de Javier Milei y cuestionó el modelo anterior.
“El modelo anterior no es el que funciona”, sostuvo. Según explicó, en el esquema actual “se crece en dos velocidades”, aunque aclaró que esto “no es algo negativo”, sino “algo obvio”.
“Estamos liberando recursos de un sector que antes estaba oprimido. Hoy son los que le permite al resto de la economía que existan las condiciones para tener financiamiento, planificación e inversión”, explicó el ministro.
Las críticas de los industriales
Las declaraciones de Caputo se produjeron después de que, durante la mañana de este miércoles, la UIA realizara su tradicional evento por el Día de la Industria, que no contó con la presencia de funcionarios de primer nivel del Gobierno.
La celebración tuvo como eje los principales desafíos que enfrenta el sector industrial. Entre ellos, los empresarios señalaron la carga tributaria, el rumbo de la actividad, la creciente morosidad y las condiciones de competitividad.
“Esto es la economía real. Es importante venir a las plantas productivas del país”, afirmó el titular de la UIA, Martín Rappallini, al iniciar su discurso en el acto central, realizado en la planta del laboratorio Elea Phoenix, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.
Durante su intervención, Rappallini pidió bajar el nivel de confrontación y reclamó respeto hacia quienes producen.
“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, enfatizó.
En la previa del acto en Malvinas Argentinas, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, había cuestionado con dureza al Gobierno de Javier Milei por la situación que atraviesa la actividad fabril. “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, lanzó Moretti.
El dirigente también apuntó directamente contra Caputo, aunque sin mencionarlo por su nombre, al cuestionar su trayectoria y su conocimiento de la actividad industrial. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, afirmó.
El cruce entre el ministro de Economía y los referentes de la UIA expone así las diferencias entre el Gobierno y el sector industrial en torno al rumbo de la economía, las condiciones de competitividad y el proceso de reconversión que, según Caputo, atraviesa el país.