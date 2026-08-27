Un informe de la UBA alerta que se perdieron más de 240.000 empleos privados y el salario cayó un 40,5%

La destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos

El informe de la UBA dedica un apartado central al poder de compra. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) anotó en julio un repliegue del 0,8%, prolongando la trayectoria decreciente iniciada con los desplomes de diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). Esta dinámica “lleva a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad”. Comparado con el máximo histórico de septiembre de 2011, la erosión alcanza el 67%, reduciendo el ingreso mínimo a solo un tercio de aquel valor.