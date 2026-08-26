¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Resumen para apurados
- Especialistas detallaron en Tucumán los límites legales y métodos para el embargo de sueldos ante el incremento de deudas en mora por la crisis económica.
- Frente a la creciente inflación y el alza de la morosidad familiar, se clarificaron los mecanismos judiciales y porcentajes máximos aplicables a los salarios.
- Conocer estos límites legales permite a los trabajadores proteger sus ingresos y negociar regularizaciones financieras antes de enfrentar medidas judiciales.
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