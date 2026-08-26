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¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Un abogado y el director de Comercio exterior explican los límites y métodos de cobranza.

AUMENTO DE LA MOROSIDAD. Especialistas explicaron los límites y métodos de cobranza.
AUMENTO DE LA MOROSIDAD. Especialistas explicaron los límites y métodos de cobranza.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas detallaron en Tucumán los límites legales y métodos para el embargo de sueldos ante el incremento de deudas en mora por la crisis económica.
  • Frente a la creciente inflación y el alza de la morosidad familiar, se clarificaron los mecanismos judiciales y porcentajes máximos aplicables a los salarios.
  • Conocer estos límites legales permite a los trabajadores proteger sus ingresos y negociar regularizaciones financieras antes de enfrentar medidas judiciales.
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