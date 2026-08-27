La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
José Ignacio Macome, legislador provincial y entrenador de la M-19 de Tucumán Rugby, recibió dos partidos de suspensión. Marcelo Corbalán Costilla, dirigente de Universitario y exvicepresidente de la UAR, fue inhabilitado y deberá presentar un nuevo descargo ante el Tribunal de Disciplina de la URT.
Resumen para apurados
- La Unión de Rugby de Tucumán sancionó al legislador José Macome e inhabilitó al dirigente Marcelo Corbalán Costilla por una fuerte discusión en un partido juvenil de M-19.
- El conflicto ocurrió durante el encuentro entre Tucumán Rugby y Universitario, fue filmado y derivó en la intervención del Tribunal de Disciplina por faltas de respeto.
- Mientras Macome cumplirá dos fechas de suspensión, Corbalán Costilla deberá presentar su descargo el 1 de septiembre para definir su situación definitiva en el tribunal.
Un fuerte cruce durante un partido de rugby juvenil terminó en el Tribunal Inferior de Disciplina de la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y alcanzó a dos protagonistas con peso fuera de la cancha. José Ignacio Macome, legislador provincial y entrenador de la M-19 de Tucumán Rugby, recibió una suspensión de dos partidos, mientras que Héctor Marcelo Corbalán Costilla, dirigente de Universitario, expresidente de la URT y exvicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), fue inhabilitado.
Las medidas aparecen en el Boletín N°30 del Tribunal Inferior de Disciplina y tienen como antecedente una acalorada discusión entre ambos durante un encuentro entre Tucumán Rugby y Universitario disputado en cancha de “Uni”. El episodio quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales.
En la resolución, Macome aparece dentro del legajo 103/26 en su condición de entrenador de la M-19 de Tucumán Rugby. El Tribunal consigna los artículos 3, 5 inciso 2, 7 y concordantes del Reglamento de Disciplina y le impone dos partidos de suspensión.
Entre las conductas que el artículo 7 considera sancionables aparecen las faltas de respeto, provocaciones, insultos y agresiones de palabra o de hecho contra jugadores, árbitros, entrenadores, dirigentes y otras personas vinculadas al rugby.
Qué resolvió el Tribunal sobre Marcelo Corbalán Costilla
La situación de Corbalán Costilla es diferente. El dirigente de Universitario aparece en el boletín bajo el legajo 103/26, con referencia al artículo 60 y con la determinación de “inhabilitado”. Sin embargo, el propio Tribunal incorporó una aclaración específica sobre su caso y estableció una nueva instancia para que ejerza su derecho de defensa.
Según la “Aclaración N°1”, Tucumán Rugby presentó una nota mediante la cual solicitó la comparecencia de Corbalán Costilla y también se requirió documentación vinculada con el expediente.
El reglamento contempla que un procedimiento disciplinario puede iniciarse a partir del informe del árbitro, una denuncia formulada por alguno de los clubes participantes, un requerimiento de la propia Autoridad Disciplinaria, un informe del Director de Partido o una intervención del Consejo Directivo de la URT.
Para garantizar su derecho de defensa, el Tribunal permitió a Corbalán Costilla acceder a la nota presentada por Tucumán Rugby y a la declaración realizada por Julián Martínez, árbitro del encuentro.
Sin embargo, rechazó permitirle acceder al descargo presentado por Macome. El organismo argumentó que las declaraciones, descargos y manifestaciones efectuadas ante el Tribunal tienen carácter personal y están vinculadas al ejercicio del derecho de defensa de quien las realiza.
El Reglamento de Disciplina establece, además, que las actuaciones tienen carácter reservado y que únicamente pueden ser consideradas partes del procedimiento las personas físicas o entidades involucradas en hechos que eventualmente puedan derivar en una sanción disciplinaria.
Una nueva citación para el exvicepresidente de la UAR
La aparición del artículo 60 junto al nombre de Corbalán Costilla no implica que esa sea la infracción que se le atribuye. Se trata de una norma incluida dentro del capítulo referido al procedimiento disciplinario y regula la lectura del informe que originó la citación.
Antes de tomar declaración al involucrado, el Tribunal debe poner en su conocimiento el informe del árbitro o aquel que haya dado origen a la citación y exhibirle los elementos existentes en su contra. Luego, la persona investigada puede brindar su versión, responder las preguntas del organismo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
Por ese motivo, pese a aparecer como “inhabilitado” en la nómina del boletín, el procedimiento respecto de Corbalán Costilla todavía contempla una nueva instancia. El Tribunal lo citó nuevamente para el martes 1 de septiembre y estableció que podrá presentarse ante el organismo o enviar por correo electrónico el descargo correspondiente a través de la secretaría de la URT.
Así, una discusión ocurrida durante un partido juvenil terminó trasladándose al ámbito disciplinario de la URT. Macome ya recibió una sanción concreta de dos partidos, mientras que Corbalán Costilla figura inhabilitado y deberá afrontar una nueva instancia ante el Tribunal antes de que termine de definirse su situación.