La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Un fuerte cruce durante un partido de rugby juvenil terminó en el Tribunal Inferior de Disciplina de la Unión de Rugby de Tucumán (URT) y alcanzó a dos protagonistas con peso fuera de la cancha. José Ignacio Macome, legislador provincial y entrenador de la M-19 de Tucumán Rugby, recibió una suspensión de dos partidos, mientras que Héctor Marcelo Corbalán Costilla, dirigente de Universitario, expresidente de la URT y exvicepresidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), fue inhabilitado.