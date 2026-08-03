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Empleo: el sector privado prevé una desocupación de hasta 7,7% y las empresas mantienen congeladas las contrataciones

Especialistas advierten que el crecimiento económico no alcanza para reactivar el empleo sin una recuperación del consumo interno.

FALTA DE TRABAJO. El desempleo es uno de los temas que más preocupan a los argentinos.
FALTA DE TRABAJO. El desempleo es uno de los temas que más preocupan a los argentinos.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Consultoras privadas y el Banco Central prevén en Argentina una desocupación de hasta 7,7% en 2026 por el estancamiento del consumo interno y la falta de contrataciones.
  • El empleo privado cayó 0,1% en mayo y solo el 5,7% de las empresas prevé cambios en su personal, dejando la expectativa neta de contratación en un mínimo histórico de 0,1%.
  • Pese a estimar un crecimiento económico del 3% para 2026, los especialistas advierten que el mercado laboral no se recuperará sin una reactivación firme de la demanda interna.
Resumen generado con IA

Las perspectivas para el mercado laboral argentino continúan reflejando un escenario de prudencia. Aunque las consultoras privadas esperan que la economía crezca alrededor de un 3% durante 2026, los principales indicadores oficiales muestran que ese repunte todavía no se traduce en una recuperación sostenida del empleo formal.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, estima que la tasa de desocupación llegará al 7,7% de la población económicamente activa en el segundo trimestre y cerrará el año en torno al 7,5%.

En paralelo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano reflejó que el empleo privado registrado cayó un 0,1% mensual en mayo, mientras que en la comparación interanual acumuló una retracción del 1,1%, lo que evidencia que el mercado laboral aún no logra consolidar una recuperación.

Las empresas mantienen la cautela para incorporar personal

Las expectativas empresarias también muestran un escenario de escasa movilidad.

De acuerdo con la EIL, apenas el 5,7% de las empresas prevé modificar su plantilla durante los próximos tres meses. Dentro de ese universo:

El 2,9% espera incorporar trabajadores.

El 2,8% anticipa reducir personal.

Como resultado, la expectativa neta de contratación es de apenas 0,1%, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos dos años.

Las perspectivas tampoco son homogéneas entre sectores. Mientras Comercio, Transporte y Servicios Financieros muestran una leve predisposición a sumar empleados, la industria manufacturera, la construcción y los servicios comunales continúan registrando expectativas negativas.

"Sin demanda no hay motivos para contratar"

Consultado por Mundo Gremial, el economista Leonardo Ferrucci, asesor de la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes (OLTI), consideró que los indicadores deben analizarse junto con la calidad del empleo generado.

"El cuentapropismo crece estadísticamente en Argentina, pero necesita herramientas para consolidarse, como crédito y asistencia en gestión e impuestos. Hasta que eso no ocurra, esos números deben analizarse con cautela", sostuvo.

Según Ferrucci, la principal explicación de la escasa creación de empleo formal es la debilidad del mercado interno.

"Esto refleja un mercado interno apagado, sin demanda. Familias y pymes muy endeudadas se limitan a cubrir gastos indispensables. Sin consumo, las empresas no tienen incentivos para contratar", afirmó.

Crecimiento económico sin generación de empleo

El especialista también advirtió que la economía puede expandirse sin que ello implique una mejora equivalente del empleo.

A su entender, sectores como la minería y el petróleo impulsan la actividad económica, pero tienen una capacidad limitada para generar puestos de trabajo, mientras que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no logra potenciar una red amplia de proveedores nacionales.

En ese contexto, la propia Encuesta de Indicadores Laborales muestra que durante mayo:

La tasa de búsqueda de personal cayó al 2% de los ocupados.

La tasa de puestos no cubiertos fue del 3,8% de las búsquedas realizadas.

Ambos indicadores reflejan un mercado laboral con bajo dinamismo pese a las expectativas de crecimiento económico.

El sobreendeudamiento, otro factor que limita la recuperación

Ferrucci también puso el foco en el impacto que tiene el endeudamiento de hogares y pequeñas empresas sobre la actividad económica.

"El sobreendeudamiento y la morosidad son dos de los principales lastres para cualquier economía. No solo afectan a quienes los padecen, sino al funcionamiento del sistema en su conjunto. Es como intentar avanzar con un vehículo que tiene las cuatro ruedas desinfladas: puede moverse, pero con mucho esfuerzo y a un alto costo para todos", explicó.

Un mercado laboral que aún no encuentra un cambio de tendencia

Las proyecciones del Banco Central, los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales y el análisis de especialistas convergen en un mismo diagnóstico: aunque la economía muestra señales de crecimiento durante 2026, el mercado laboral continúa sin exhibir una recuperación firme del empleo privado registrado.

La combinación de una demanda interna débil, empresas que mantienen congeladas las incorporaciones y una tasa de desocupación prevista por encima del 7,5% configura un escenario en el que la mejora de la actividad todavía no logra trasladarse al mercado de trabajo.

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