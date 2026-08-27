El Gobierno celebró la media sanción de la reforma del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II

En el marco de una extensa sesión, Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central. Anoche, el oficialismo logró aprobar dos iniciativas clave para la gestión de Javier Milei y frenar los proyectos opositores.
En una sesión cargada de intensos cruces políticos y técnicos recibió media sanción la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se aprobó al obtener 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones, consiguiendo así el pase definitivo hacia la Cámara de Senadores para convertirse en ley.
Objetivo
El texto busca establecer como única “misión primaria y fundamental” de la entidad monetaria la preservación del valor de la moneda nacional, prohibiendo de forma taxativa cualquier tipo de financiamiento al Tesoro Nacional.
Entre sus puntos principales, la iniciativa elimina la multiplicidad de objetivos que se habían fijado durante la reforma del año 2012 e imposibilita la entrega de préstamos o adelantos transitorios al Gobierno, provincias o municipios.
Asimismo, la normativa contempla la prohibición de comprar títulos públicos en el mercado primario, la eliminación del concepto de reservas de libre disponibilidad y la cancelación progresiva de pasivos acumulados.
Para blindar la conducción de la entidad, el proyecto también precisa los requisitos para remover al presidente del BCRA y a los miembros del directorio, exigiendo la aprobación de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso.
Alianzas
Para alcanzar la victoria en el recinto, La Libertad Avanza (LLA) articuló un heterogéneo bloque de respaldos que incluyó al PRO, la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y las bancadas de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia y Producción y Trabajo.
En tanto, un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica optaron por la abstención, mientras que el rechazo estuvo liderado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
Debate parlamentario
Durante el tratamiento de la norma, el diputado oficialista Santiago Pauli argumentó que la reforma busca “erradicar la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”, argumentando que el uso de la entidad como caja fiscal generó las altas tasas de inflación.
Por la vereda opositora, voces como las de Itai Hagman y Agustín Rossi cuestionaron con dureza la iniciativa, denunciando que la norma busca quitarle herramientas de intervención económica al Estado y blindar la política del Poder Ejecutivo a futuro.
Confirmada la victoria en el recinto, el presidente Milei celebró el resultado a través de sus redes sociales, agradeciendo a los diputados que acompañaron un “paso fundamental para erradicar la inflación” y llamando a disputar la aprobación final en la Cámara alta.
El optimismo del Gobierno fue compartido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mientras que en los despachos oficiales confiaron en que el avance legislativo envía señales positivas a los mercados para consolidar la tendencia a la baja del riesgo país.
Segunda victoria
El oficialismo se quedó también con la media sanción de la reforma a la ley de Inocencia Fiscal II, que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros que mantienen fuera del sistema sin penalidades. La iniciativa consiguió 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Entre otros cambios, elimina los topes para ingresar al sistema. De esta manera ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
Durante la discusión del proyecto se escucharon posturas diametralmente opuestas. Desde la bancada libertaria sostuvieron que la propuesta busca “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y dejar de tratarlo como sospechoso por haber recurrido al ahorro informal para protegerse durante períodos de alta inflación.
La oposición, por su parte, denunció un nuevo blanqueo y cuestionó que se reduzca la capacidad del Estado para fiscalizar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.
Rechazo
Por otro lado, la oposición encontró fuertes trabas para tratar la crisis del endeudamiento familiar, ya que al solicitar un apartamiento del reglamento para discutir proyectos vinculados a la mora con tarjetas y billeteras virtuales, no alcanzaron los tres cuartos de votos necesarios tras registrarse 133 respaldos y 107 rechazos.
Más allá de unirse en este reclamo, los bloques opositores no pudieron introducir en la sesión los diferentes proyectos para acercarle soluciones a los seis millones de argentinos que están en mora y sobreendeudados con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.
La oposición adelantó que pedirá en las próximas semanas una sesión especial para abordar este tema. Mientras que Sebastián Nóblega del bloque Elijo Catamarca, una bancada aliada al oficialismo, solicitó atender las deudas en las pymes.