"Extrema fragilidad": la industria argentina lidera la caída del empleo y se acelera el cierre de empresas

El diagnóstico advierte que el problema es estructural: entre 2011 y 2025, el PBI industrial per cápita se hundió un 28%. En este lapso, el sector fue incapaz de generar empleo formal neto a pesar del crecimiento poblacional. A esto se suma el "factor China" -que hoy domina el 50% de la producción mundial- y una competencia internacional cada vez más agresiva que encuentra a la Argentina con costos logísticos, impositivos y energéticos que dificultan la competencia.