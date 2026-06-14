Reforma laboral: las empleadas domésticas firmaron el primer convenio con salario dinámico y crece la polémica sindical

La implementación generó fuertes cuestionamientos dentro de la CGT y otros sectores sindicales. Desde la central obrera sostienen que el salario dinámico podría debilitar el sistema de negociación colectiva al trasladar parte de la discusión salarial al ámbito individual. No obstante, desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) defendieron la iniciativa al señalar que muchos empleadores utilizaban el salario mínimo fijado por la comisión paritaria como un techo y no como una referencia básica. Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta de modernización y flexibilización laboral, sindicatos y empresas de otras actividades ya analizan su posible aplicación, anticipando una discusión que promete ocupar un lugar central en la agenda laboral durante los próximos meses.