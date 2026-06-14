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Reforma laboral: las empleadas domésticas firmaron el primer convenio con salario dinámico y crece la polémica sindical

Primer antecedente concreto de aplicación de una de las herramientas más discutidas por el movimiento obrero desde la aprobación de la nueva legislación.

Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos
Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos Foto: Shutterstock
Hace 2 Min

La homologación del primer convenio colectivo que incorpora la figura del denominado "salario dinámico", contemplada en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, abrió un nuevo frente de debate entre sindicatos, empleadores y funcionarios. El acuerdo fue firmado en el sector de casas particulares y se convirtió en el primer antecedente concreto de aplicación de una de las herramientas más discutidas por el movimiento obrero desde la aprobación de la nueva legislación.

El convenio, alcanzado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y las organizaciones gremiales del sector, estableció una actualización salarial acumulada del 6,3% entre abril y julio. Sin embargo, el punto que concentró la atención fue la incorporación de una cláusula que define a los salarios acordados en paritarias como un piso mínimo, permitiendo que empleadores y trabajadoras pacten remuneraciones superiores según las características de cada relación laboral. La medida se sustenta en el artículo 104 bis de la Ley de Modernización Laboral, que habilita componentes salariales variables vinculados al desempeño, la productividad o condiciones específicas de la actividad.

La implementación generó fuertes cuestionamientos dentro de la CGT y otros sectores sindicales. Desde la central obrera sostienen que el salario dinámico podría debilitar el sistema de negociación colectiva al trasladar parte de la discusión salarial al ámbito individual. No obstante, desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) defendieron la iniciativa al señalar que muchos empleadores utilizaban el salario mínimo fijado por la comisión paritaria como un techo y no como una referencia básica. Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta de modernización y flexibilización laboral, sindicatos y empresas de otras actividades ya analizan su posible aplicación, anticipando una discusión que promete ocupar un lugar central en la agenda laboral durante los próximos meses.

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