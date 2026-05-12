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Marcha Federal Universitaria: docentes necesitan un aumento superior al 50% para recuperar el salario perdido con Milei

Así lo aseguró la Federación de Docentes de las Universidades.

Marcha Federal Universitaria: docentes necesitan un aumento superior al 50% para recuperar el salario perdido con Milei
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • FEDUN reclama un alza salarial del 50% este martes en la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo para recuperar el poder adquisitivo perdido ante la inflación y el ajuste de Milei.
  • El gremio denuncia que los aumentos previos quedaron bajo la inflación, afectando la investigación. La medida exige también la plena aplicación de la Ley de Financiamiento vigente.
  • Esta movilización masiva busca frenar el desfinanciamiento educativo. Su impacto marcará el futuro de la universidad pública y la ciencia argentina ante las políticas del Ejecutivo.
Resumen generado con IA

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei y reclamó la convocatoria urgente a paritarias en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La organización sindical sostuvo que los salarios docentes universitarios acumulan una caída sostenida frente a la inflación y advirtió que se necesita una recomposición superior al 50% para volver a los niveles salariales de diciembre de 2023.

FEDUN se suma a la Marcha Federal Universitaria

La entidad conducida por Daniel Ricci participará este martes de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional en defensa de la universidad pública y contra el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

La movilización tendrá como epicentro una concentración en Plaza de Mayo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque también habrá actividades y protestas en distintas provincias del país.

Salarios universitarios en caída y reclamo de paritarias

Desde la FEDUN remarcaron que la pérdida salarial de docentes universitarios se profundizó durante los últimos meses y exigieron al Ejecutivo la apertura inmediata de negociaciones paritarias.

Según señalaron desde el gremio, los aumentos otorgados hasta el momento quedaron por debajo de la inflación acumulada, provocando una fuerte reducción del ingreso real de trabajadores y trabajadoras del sistema universitario.

En ese contexto, afirmaron que los docentes necesitan un incremento superior al 50% para recuperar el nivel adquisitivo que tenían antes de la llegada de Javier Milei al gobierno.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Durante el plenario, la federación también reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional y actualmente vigente.

Sin embargo, desde el sindicato denunciaron que el Gobierno continúa sin aplicar plenamente la normativa, situación que —advirtieron— afecta el funcionamiento de las universidades públicas, las tareas de investigación y las condiciones laborales del sector.

Convocatoria amplia contra el ajuste

La FEDUN convocó a participar de la movilización a toda la comunidad educativa y a distintos sectores afectados por las políticas económicas oficiales, entre ellos trabajadores con pérdida salarial, jubilados, personas desempleadas, trabajadores de la salud y organizaciones sociales.

Además, ratificó su defensa de “la universidad pública, gratuita y de calidad” y sostuvo que las universidades “son parte del pueblo argentino y fundamentales para garantizar educación, ciencia, trabajo y democracia”.

La Marcha Federal Universitaria volverá a reunir a docentes, estudiantes, nodocentes, rectores y organizaciones sindicales bajo consignas vinculadas al financiamiento universitario, la recomposición salarial y la defensa de la educación pública.

Temas Marcha Federal Universitaria Javier Milei
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