El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Resumen para apurados
- Diputados aprobó la reforma de Inocencia Fiscal con 139 votos a favor, impulsada por el Gobierno y respaldada por legisladores tucumanos para fomentar la formalización del ahorro.
- El oficialismo y el bloque Independencia lograron la aprobación frente al rechazo del PJ, que criticó la iniciativa por considerarla un blanqueo urgente de divisas.
- La norma busca reingresar ahorros al sistema bancario y productivo para reactivar el crédito y la inversión, aunque persiste el debate sobre el control de fondos.
La propuesta que impulsó el Gobierno nacional para reformar la ley de Inocencia Fiscal tampoco logró unir la mirada de los representantes tucumanos en el recinto de la Cámara baja. La propuesta que obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados de la Nación contó con amplio respaldo de los legisladores locales. Dentro del arco parlamentario, resultó clave el acompañamiento de los integrantes del bloque Independencia para sellar el triunfo del proyecto en el recinto.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Federico Pelli defendió rotundamente la medida al sostener la necesidad de modificar el paradigma tributario sobre los contribuyentes. “Estoy a favor de avanzar hacia un sistema que premie al ciudadano que quiere ahorrar, invertir y producir dentro de la formalidad, en lugar de tratarlo permanentemente como un sospechoso. Durante muchos años, la Argentina construyó un sistema tributario y de controles que, por su complejidad y presión fiscal, terminó generando un enorme incentivo a mantener los ahorros fuera del sistema formal. Si logramos que una parte de esos recursos ingrese al sistema financiero y productivo formal, podemos generar más inversión, más crédito, más actividad económica y mayor crecimiento”, argumentó.
En la misma sintonía oficialista, la diputada Soledad Molinuevo (LLA) enfatizó la urgencia de reconstruir el vínculo entre los ciudadanos y el Estado para incentivar la bancarización de fondos. “Estoy a favor porque durante muchos años en Argentina se trató al contribuyente y al ahorrista como sospechoso permanente frente al Estado”. “El objetivo es generar confianza para que los ahorros que hoy están fuera del puedan sistema formal volver a ingresar y transformarse en más depósitos, más crédito y más inversión. Esto no significa eliminar los controles contra el lavado de dinero, el narcotráfico o cualquier actividad delictiva. Esos controles deben seguir existiendo”, remarcó. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que con el nuevo texto lo que cambia es la lógica. “Un ciudadano que ahorró no puede ser tratado automáticamente como un evasor”, puntualizó.
Rechazo
Por su parte, desde la oposición, el diputado Pablo Yedlin (PJ) expresó un duro rechazo al proyecto entendiendo las necesidades urgentes de divisas por parte del Poder Ejecutivo.
“Inocencia Fiscal II es otro ejemplo de lo que este gobierno desesperadamente necesita, viene necesitando dólares permanentemente y los consigue a través de los distintos blanqueos, distintos cambios en el sistema de registro, por supuesto en el endeudamiento tanto a organismos internacionales como a la banca privada. Lo cierto es que nuestras economías regionales hoy encuentran una enorme dificultad para aumentar sus exportaciones y por lo tanto para aumentar la restricción externa, o sea la llegada de dólares a la Argentina que siempre es un problema en un sistema bimonetario como el argentino”, dijo. Y agregó: “¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que los que no sacaron los dólares de abajo del colchón, puedan ponerlos de vuelta en el circuito formal sin que nadie investigue de dónde viene”.