Financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda: así es el nuevo sistema de créditos hipotecarios

El Gobierno nacional presentó un nuevo programa de financiamiento por un total de $ 2 billones con el objetivo de reactivar el mercado de préstamos para la vivienda y resolver el principal cuello de botella que enfrentan las entidades financieras: la falta de fondeo de mediano y largo plazo. La iniciativa se canalizará a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que licitará depósitos a plazo fijo entre los bancos para que estos, en una etapa posterior y obligatoria, otorguen créditos hipotecarios a personas humanas bajo pautas y topes regulados.