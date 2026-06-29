A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos
La caída del poder adquisitivo del ingreso, el costo de los servicios y la desocupación constituyen las principales preocupaciones de la población de la provincia, de acuerdo con una encuesta de Sociología y Mercado. El rol de las mujeres en la economía del hogar y la situación de los jóvenes.
Las estadísticas públicas están en consonancia con los sondeos privados. El deterioro del poder adquisitivo de la ciudadanía es evidente, por aquello de que la macro no termina de derramar en la microeconomía. Pese a que la inflación ha cedido en los últimos meses, los tucumanos sienten que con un sueldo no llegan a fin de mes. Si bien es una tendencia general, el 27,7% de los ocupados en el aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo tienen que salir a buscar otro empleo para mejorar sus ingresos familiares y, así, tratar de llegar al cierre mensual con lo justo. Para tomar dimensión de la magnitud de esa situación socioeconómica, las estadísticas públicas señalan que en esa búsqueda de otro empleo están unas 122.000 personas, casi la misma cantidad de trabajadores que tiene el Estado provincial.
Esta situación de deterioro de los ingresos se ha convertido en el principal problema de los tucumanos. Eso se corrobora con la encuesta realizada por Sociología y Mercado que concluyó que a cuatro de cada 10 ciudadanos el salario le alcanza cada vez menos para cubrir su presupuesto familiar. El informe, realizado entre el 12 y el 16 de este mes, se denomina “Percepciones de los tucumanos frente al contexto socioeconómico actual”.
Dentro de las preocupaciones que más impactan en la vida cotidiana de los habitantes de la provincia, después del deterioro salarial (afecta al 40,8% de los consultados) se ubica el costo de los servicios públicos (agua, luz, gas, internet etc.) con (23,7%). En la comparación interanual, esta situación es menos relevante, ya que la ciudadanía no puede eludir de aquellas obligaciones si quiere conservar los servicios que hacen al bienestar familiar. La inquietud más relevante, al cotejar con los datos que Sociología y Mercado recabó en 2025, es la desocupación. Preocupa al 9,6% de la población sondeada. El año pasado, ese problema era percibido por el 5,3% de la población.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió recientemente que la tasa de desempleo del primer semestre en el principal aglomerado urbano ha sido del 7,1%, es decir, que afectó a unas 31.000 personas. La mayor incidencia se dio entre las mujeres de hasta 29 años, con un índice que duplica el promedio general (trepó al 14,1%), por debajo de los jóvenes, a los que el desempleo afectó al 11,5%, de acuerdo con el cuadro actualizado por la Dirección de Estadística de la Provincia.
Economistas del hogar
El informe de Sociología y Mercado profundiza sobre el rol cada integrante de las familias en este contexto de restricciones económicas. Quienes manifiestan con mayor intensidad que el ingreso ya no alcanza se concentran principalmente en sectores de plena actividad económica y familiar, especialmente adultos entre 30 y 44 años, etapa en la cual las exigencias vinculadas al sostenimiento cotidiano del hogar vuelven más visible la pérdida de poder adquisitivo, dice el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Se observa además una mayor presencia de mujeres dentro de este grupo, posiblemente asociada a una participación más directa en la administración diaria del consumo familiar. El rol de economistas del hogar fue resaltado por la directora de la consultora, Roxana Laks. “La mujer está permanentemente monitoreando el valor de los productos de la canasta hogareña. Es la que se ocupa de seguir el precio de la carne, de las verduras y de todo lo que hace no sólo a la alimentación del grupo, sino también de otros gastos cotidianos”, puntualiza.
Frente a este contexto, en el que el salario no le gana todavía a la inflación, en términos políticos, en el informe predominan posiciones críticas hacia el gobierno nacional, aunque el escenario aparece lejos de ser homogéneo y una proporción significativa continúa expresando niveles de aprobación oficial.
Si bien durante abril los salarios le ganaron a la inflación, la tendencia no se sostiene si se toma en cuenta los aumentos que se vienen. Julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público (en Tucumá el reajuste se aplicó al finalizar este mes, pero repercutirá en el próximo), las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.
Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado. De esta manera, aquellos que alquilaron bajo la Ley de Alquileres deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central sobre la base de la inflación y los salarios, mientras que quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.
Asimismo, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%.