A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Economistas del hogar

El informe de Sociología y Mercado profundiza sobre el rol cada integrante de las familias en este contexto de restricciones económicas. Quienes manifiestan con mayor intensidad que el ingreso ya no alcanza se concentran principalmente en sectores de plena actividad económica y familiar, especialmente adultos entre 30 y 44 años, etapa en la cual las exigencias vinculadas al sostenimiento cotidiano del hogar vuelven más visible la pérdida de poder adquisitivo, dice el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Se observa además una mayor presencia de mujeres dentro de este grupo, posiblemente asociada a una participación más directa en la administración diaria del consumo familiar. El rol de economistas del hogar fue resaltado por la directora de la consultora, Roxana Laks. “La mujer está permanentemente monitoreando el valor de los productos de la canasta hogareña. Es la que se ocupa de seguir el precio de la carne, de las verduras y de todo lo que hace no sólo a la alimentación del grupo, sino también de otros gastos cotidianos”, puntualiza.