Política

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

La entidad profesional cuestiona la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras su sanción y promulgación, y advierte que la flexibilización de competencias y la unificación de fueros vulneran la garantía del juez natural.

DISCUSIÓN. El núcleo del debate jurídico se centra en el abandono del criterio de asignación material única por juzgado o cámara.
DISCUSIÓN. El núcleo del debate jurídico se centra en el abandono del criterio de asignación material única por juzgado o cámara. ARCHIVO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Colegio de Abogados de Tucumán demandará la inconstitucionalidad de la reforma judicial local tras advertir que la unificación de fueros vulnera el derecho al juez natural.
  • La acción legal cuestiona los cambios sancionados y promulgados a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que alteran la asignación de competencias y juzgados en la provincia.
  • La presentación judicial abrirá una disputa constitucional de alto impacto institucional sobre la organización de los tribunales y el servicio de justicia tucumano.
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