“El salario mínimo es el más bajo de la historia”: el FreSU reclamó llevarlo a casi $3 millones

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a 140 organizaciones gremiales de las tres centrales obreras, presentó en Mendoza su tercer informe sobre la canasta básica de los trabajadores y lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina. Según el relevamiento, el salario mínimo vital y móvil debería ubicarse en $2.879.877 para cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora.