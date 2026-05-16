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“El salario mínimo es el más bajo de la historia”: el FreSU reclamó llevarlo a casi $3 millones

Según el relevamiento, el salario mínimo vital y móvil debería ubicarse en $2.879.877 para cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora.

CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios. CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El Frente de Sindicatos Unidos reclamó en Mendoza llevar el salario mínimo a $2,9 millones ante la pérdida del 40% del poder adquisitivo durante la actual gestión presidencial.
  • El informe de 140 gremios detalla que el salario actual está 20% por debajo de los niveles de los 90. Los gastos básicos en alimentos y vivienda superan los ingresos vigentes.
  • El FreSU usará estas cifras en futuras paritarias. Se prevé mayor presión sindical ante una inflación acumulada que ya superó las proyecciones presupuestarias del Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a 140 organizaciones gremiales de las tres centrales obreras, presentó en Mendoza su tercer informe sobre la canasta básica de los trabajadores y lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina. Según el relevamiento, el salario mínimo vital y móvil debería ubicarse en $2.879.877 para cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora.

La entidad sindical aseguró que el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) “es el más bajo de la historia” y denunció que perdió un 40% de su poder de compra desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

El FreSU afirmó que el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

El estudio presentado por el FreSU sostiene que el SMVM oficial ya no representa una referencia real para los trabajadores argentinos. De acuerdo con el informe, el deterioro salarial actual incluso se encuentra un 20% por debajo de los niveles registrados durante la década de 1990.

La presentación se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza y contó con la participación de dirigentes sindicales de distintos sectores. Entre ellos estuvieron Rodolfo Aguiar, Abel Furlán, Daniel Yofra, Matías Fachal y Francisca Staiti.

Durante la exposición, Aguiar cuestionó las proyecciones oficiales y afirmó que “el Gobierno nos mintió de manera descarada”. Además, sostuvo que en los primeros cuatro meses de 2026 ya se acumuló una inflación superior a la prevista en el Presupuesto para todo el año.

“Para graficar la pérdida que tuvimos desde que asumió el Gobierno de Milei, es como si hubiéramos trabajado gratis 10 meses”, expresó el dirigente estatal.

Cuánto debería ser el salario mínimo en Argentina, según el FreSU

El informe elaborado por el FreSU calcula que un trabajador necesita casi $2,9 millones mensuales para satisfacer las nueve necesidades vitales establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo.

El desglose de gastos estimados por el frente sindical es el siguiente:

Alimentación adecuada: $648.271

Transporte, esparcimiento y vacaciones: $597.209

Vivienda digna: $568.227

Salud y asistencia sanitaria: $349.332

Previsión social: $316.786

Educación: $252.457

Vestimenta: $147.595

Desde el FreSU remarcaron que el salario mínimo debe dejar de ser “un número arbitrario” y transformarse en una herramienta que garantice condiciones de vida dignas para los trabajadores.

La pérdida salarial durante el gobierno de Milei

El estudio también analizó el impacto acumulado sobre los ingresos desde diciembre de 2023. Según los datos difundidos, la masa salarial total perdió más de 62 billones de pesos durante la actual gestión.

Además, el documento advirtió que muchas familias debieron recurrir al endeudamiento para cubrir gastos básicos como alimentos, tarifas y servicios.

La pérdida promedio acumulada por trabajador, según el sector, fue la siguiente:

Sector público: $12.788.939

Sector privado: $2.321.245

En ese contexto, el FreSU ratificó su programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria” y adelantó que buscará instalar sus mediciones como referencia en futuras discusiones paritarias y reclamos salariales.

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