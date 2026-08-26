Investigación

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

La Justicia ordenó poner el pedido en conocimiento de las partes, mientras continúa la investigación sobre la situación patrimonial y societaria del establecimiento.

La causa está radicada en el Poder Judicial.
La causa está radicada en el Poder Judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán ordenó nuevos informes sobre la situación patrimonial y societaria de un histórico sanatorio que prestaba servicios al PAMI.
  • El pedido fue notificado a las partes en el marco de una causa judicial que investiga irregularidades financieras y el estado societario del centro médico.
  • La resolución del proceso definirá el destino legal y patrimonial de la institución, clave para la atención médica de jubilados en la provincia.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPoder Judicial de TucumánCórdoba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
3

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
4

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral
5

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Más Noticias
“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

Comentarios