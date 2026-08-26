Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán ordenó nuevos informes sobre la situación patrimonial y societaria de un histórico sanatorio que prestaba servicios al PAMI.
- El pedido fue notificado a las partes en el marco de una causa judicial que investiga irregularidades financieras y el estado societario del centro médico.
- La resolución del proceso definirá el destino legal y patrimonial de la institución, clave para la atención médica de jubilados en la provincia.
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