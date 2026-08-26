Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Resumen para apurados
- Norah Palavecino (22) degolló a sus tres hijas en Canal Norte, Tucumán, hecho por el cual la Justicia le impuso una condena con pena atenuada.
- El tribunal consideró la extrema vulnerabilidad de la acusada y su historial como víctima de violencia familiar sistemática desde su infancia para reducir la pena.
- El fallo sienta un precedente en la jurisprudencia local sobre cómo los antecedentes de violencia de género y vulnerabilidad influyen al juzgar crímenes graves.
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