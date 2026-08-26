Seguridad

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

La madre de 22 años recibió una pena atenuada porque consideraron su estado de vulnerabilidad y antecedente de haber sufrido violencia desde su infancia.

ESPANTADA. Norah Esther Palavecino es trasladada a una celda horas después de haber cometido el triple filicidio.
ESPANTADA. Norah Esther Palavecino es trasladada a una celda horas después de haber cometido el triple filicidio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Norah Palavecino (22) degolló a sus tres hijas en Canal Norte, Tucumán, hecho por el cual la Justicia le impuso una condena con pena atenuada.
  • El tribunal consideró la extrema vulnerabilidad de la acusada y su historial como víctima de violencia familiar sistemática desde su infancia para reducir la pena.
  • El fallo sienta un precedente en la jurisprudencia local sobre cómo los antecedentes de violencia de género y vulnerabilidad influyen al juzgar crímenes graves.
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