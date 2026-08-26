Seguridad

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

EN EL LUGAR. Los policías custodian el lugar donde se desencadenó la tragedia.
EN EL LUGAR. Los policías custodian el lugar donde se desencadenó la tragedia.

Un hombre mató a su hijo y se quitó la vida en Tucumán, dejando una carta donde justificó el filicidio afirmando que el menor de edad sufriría estando solo.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre mató a su hijo y se quitó la vida en Tucumán, dejando una carta donde justificó el filicidio afirmando que el niño sufriría estando solo.
  • El hecho se produjo mientras el agresor cumplía arresto domiciliario, abriendo interrogantes sobre la ausencia de la madre y los controles judiciales.
  • La Justicia provincial investiga las circunstancias de la tragedia y los antecedentes del caso para determinar posibles fallas en la custodia domiciliaria.
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