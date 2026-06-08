El salario mínimo perdió 39% de poder de compra desde la llegada de Milei

Resumen para apurados
- Un informe de la UBA y Conicet reveló que el salario mínimo en Argentina perdió 39,3% de poder de compra entre noviembre de 2023 y abril de 2026 debido a la inflación.
- El deterioro comenzó tras el pico de 2011 y se profundizó recientemente, dejando al salario actual por debajo de los niveles de 2001 tras acumular diez meses de caída consecutiva.
- La pérdida salarial y la destrucción de 206.000 empleos formales privados plantean un severo desafío socioeconómico que podría profundizar la recesión en el mediano plazo.
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) volvió a quedar en el centro del debate económico tras la difusión de un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet que advirtió sobre una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
Según el estudio del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), el salario mínimo vigente en abril de 2026 alcanzó los $357.800 mensuales, aunque debería ubicarse entre $1.509.000 y $1.838.000 para recuperar el poder de compra que tenía cuando fue creado.
El informe señaló que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3%. Además, destacó que el valor actual representa apenas un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011.
Un deterioro que atraviesa distintos gobiernos
Los investigadores remarcaron que la pérdida de capacidad adquisitiva no comenzó con la actual administración. El salario mínimo alcanzó su pico histórico en septiembre de 2011, cuando equivalía a $1.059.903 medidos a valores de abril de 2026.
Desde entonces inició una tendencia descendente que se profundizó en distintos períodos. Cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el SMVM ya acumulaba una pérdida cercana al 44% respecto de aquel máximo.
La situación se agravó durante los primeros meses de la actual gestión. El salario mínimo cayó 15% en términos reales en diciembre de 2023 y otro 17% en enero de 2024, impulsado por la aceleración inflacionaria.
Diez meses consecutivos de retroceso
El trabajo académico subrayó que desde julio de 2025 el salario mínimo acumula diez meses consecutivos de pérdida real.
Entre los períodos más críticos figuran septiembre y octubre de 2025, cuando el SMVM permaneció congelado en $322.200 mientras la inflación continuó avanzando.
Como resultado, el salario mínimo actual exhibe un poder de compra inferior al que tenía en 2001, según la serie histórica reconstruida por la UBA y el Conicet.
Impacto sobre salarios y empleo
El informe también analizó la evolución de los ingresos registrados y del mercado laboral.
En ese sentido, indicó que el salario real del sector privado formal cayó 4,8% respecto de noviembre de 2023, mientras que en el sector público la pérdida alcanzó el 17%.
La remuneración promedio de los trabajadores registrados privados se ubicó en marzo de 2026 en $2.111.085, un nivel 14,9% inferior al máximo de la serie.
En paralelo, el estudio señaló que el empleo asalariado formal privado registra una reducción de 206.000 puestos de trabajo respecto de noviembre de 2023, con mayores caídas en los sectores industrial y comercial.
Para los investigadores, la combinación de pérdida salarial y menor nivel de empleo configura uno de los principales desafíos económicos y sociales de la actualidad.