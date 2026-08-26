River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

River Plate recibió otro cachetazo, esta vez en su propia casa y con una eliminación que duele por la forma y por el momento. El equipo de Eduardo Coudet quedó afuera de la Copa Sudamericana al perder por penales ante Independiente Santa Fe, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Los colombianos se impusieron 8 a 7 en una interminable definición y dejaron al Monumental sumido en el desencanto. El “Millonario”, que había hecho méritos para ganar, volvió a fallar cuando más necesitaba sostener una ventaja.