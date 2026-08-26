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River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

El equipo de Eduardo Coudet no pudo sostener la ventaja ante Independiente Santa Fe, igualó 1-1 durante los 90 minutos y cayó 8-7 en la definición por penales. Se despidió de la Copa en octavos de final.

NO ALCANZÓ CON EL APORTE DEL GOLEADOR. Sebastián Driussi convirtió el tanto de River, que finalmente quedó eliminado.
NO ALCANZÓ CON EL APORTE DEL GOLEADOR. Sebastián Driussi convirtió el tanto de River, que finalmente quedó eliminado.
Por Carlos Chirino 26 Agosto 2026

River Plate recibió otro cachetazo, esta vez en su propia casa y con una eliminación que duele por la forma y por el momento. El equipo de Eduardo Coudet quedó afuera de la Copa Sudamericana al perder por penales ante Independiente Santa Fe, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Los colombianos se impusieron 8 a 7 en una interminable definición y dejaron al Monumental sumido en el desencanto. El “Millonario”, que había hecho méritos para ganar, volvió a fallar cuando más necesitaba sostener una ventaja.

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Desde el comienzo, el equipo de Núñez salió decidido a buscar el partido. Sebastián Driussi, de regreso a la titularidad después de una lesión, tuvo tres oportunidades en apenas 16 minutos, pero no encontró precisión. Primero remató por encima del travesaño; luego desvió un envío de Gonzalo Montiel y, más tarde, no pudo darle dirección a un cabezazo en el segundo palo.

El dominio local continuó y también aparecieron Thiago Almada y Ángel Correa. El ex Atlanta United probó de cabeza y con un remate cruzado desde afuera del área, mientras que Correa hizo temblar la parte externa de la red con un derechazo.

El conjunto del “Chacho” llegaba, insistía y encontraba espacios, pero la definición se convirtió en su principal enemigo. Cuando no fallaban sus delanteros, aparecía Weibmar Asprilla para sostener a Santa Fe.

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El visitante, mientras tanto, tuvo pocas aproximaciones y encontró seguridad en Santiago Beltrán, quien respondió con firmeza ante un cabezazo de Alexis Zapata. El 0-0 del primer tiempo resultaba difícil de explicar para un River que había generado las situaciones más claras. Sobre el cierre, además, Scarpeta evitó el gol al rechazar en el área chica un remate a quemarropa de Correa.

El “Millonario” salió al segundo tiempo con la misma intensidad y rápidamente encontró el premio. A los seis minutos, una gran acción iniciada por Almada terminó con Montiel asistiendo desde la derecha para que Driussi apareciera por el segundo palo y empujara la pelota al fondo del arco. El 1-0 parecía hacer justicia y podía ser el punto de partida para cerrar la serie.

Pero River no logró liquidarlo. Almada estuvo cerca del segundo con un derechazo que pasó apenas desviado y, a los 19 minutos, Marcos Acuña exigió a Asprilla con una volea que el arquero colombiano sacó con una gran reacción. Las oportunidades estuvieron, pero faltó ese golpe definitivo que evitara el sufrimiento.

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Y el sufrimiento llegó. A los 31 minutos, Beltrán salvó a River con una atajada espectacular luego de un remate bombeado de Christian Mafla. Dos minutos después, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área derivó en penal para Santa Fe. Franco Fagúndez no perdonó: ejecutó con potencia y estableció el 1-1.

El empate cambió el escenario y llevó la definición a los penales. Allí la tensión se apoderó del Monumental. River y Santa Fe intercambiaron aciertos hasta que la serie se volvió interminable. Finalmente, los colombianos ganaron 8-7 y desataron una celebración que contrastó con el silencio y los silbidos de los hinchas locales.

 La eliminación representa otro golpe fuerte para el “Chacho” Coudet y un equipo que no consigue recuperar estabilidad. River tuvo chances, fue superior durante buena parte del partido y hasta estuvo en ventaja, pero volvió a pagar caro su falta de contundencia. En una noche en la que necesitaba una alegría para cambiar el rumbo, terminó sufriendo una nueva frustración. El Monumental, que esperaba una reacción, despidió al equipo con silbidos. La herida vuelve a quedar abierta.

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