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Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

La mujer era novia del exasesor de Milei. Desde una clínica habló del caso Andis y dio una versión sobre los audios de Spagnuolo.

FUERA DE PELIGRO. Nadia Beller teme por su vida después de haber sido atacada por sicarios en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.
FUERA DE PELIGRO. Nadia Beller teme por su vida después de haber sido atacada por sicarios en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Internada tras ser baleada en Bolivia, Nadia Beller acusó a su expareja Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, de haber contratado sicarios para tenderle una emboscada.
  • Desde la clínica, Beller reveló detalles sobre audios filtrados en la causa ANDIS y afirmó que el consultor se distanció del Gobierno por conflictos con el entorno presidencial.
  • La acusación suma tensión judicial y política alrededor del exestratega digital oficialista, abriendo nuevas derivaciones sobre los manejos internos en el oficialismo.
Resumen generado con IA

Internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra, Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo atacada a balazos en un hotel de esa ciudad, contó que teme por su vida, que no confía en nadie y que sospecha que el exasesor de Javier Milei le habría tendido una emboscada. 

En una entrevista con el diario La Nación, Beller contó sobre su relación con Cerimedo, que se habría extendido desde diciembre hasta el lunes, además habría brindado detalles sobre las grabaciones que se filtraron de Diego Spagnuolo en el escándalo del caso Andis y hasta habló de Karina Milei, la hermana del presidente argentino.  

Cerimedo y los audios filtrados de Spagnuolo sobre la corrupción en la Andis

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció. Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, le dijo Beller a La Nación, desde una cama de la clínica Las Américas, en donde se recupera.

Causa Andis: Spagnuolo se negó al cotejo de voz y apostó a invalidar los audios por "cadena de custodia"

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Cerimedo se desempeñó como asesor del presidente Milei hasta que se desató el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En su relato con el medio argentino, Beller habría manifestado que su expareja se habría alejado del mandatario porque "tenía un entorno demasiado podrido" pero que todo se quebró cuando se conocieron grabaciones en las que Spagnuolo hablaba de sobornos: "Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció".

“Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, sostuvo Beller.

CASO ANDIS. En los audios filtrados de Diego Spagnuolo se mencionó que Karina Milei habría cobrado CASO ANDIS. En los audios filtrados de Diego Spagnuolo se mencionó que Karina Milei habría cobrado ARCHIVO

Los vínculos que llevaron a Cerimedo hasta Bolivia

Cerimedo se vinculó como asesor en comunicación a la campaña presidencial que terminó con Milei en la Casa Rosada. Eso le permitió ganarse la confianza del ahora presidente, aunque Beller comentó que le habría contado que “su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad” y que participó en “una campaña para anular a la vicepresidenta (Victoria Villarruel).

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En el extenso diálogo que publicó La Nación, Beller apuntó que Vicente Quintales, socio de Cerimedo, fue quien “consiguió que los contrataran otros gobiernos” y fue así como se transformó en asesor personal del presidente Rodrigo Paz. “Recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina. Él decía que facturaba U$S800.000 mensuales. Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas”.

PAREJA. Fernando Cerimedo y Nadia Beller mantenían una relación en Bolivia. PAREJA. Fernando Cerimedo y Nadia Beller mantenían una relación en Bolivia.

Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla

En la nota de La Nación, que lleva la firma de la periodista Paz Rodríguez Niell, Beller explicó cómo llegó hasta el hotel en donde casi pierde la vida y en los contactos previos y posteriores con Cerimedo. La habían citado a las 20 unos supuestos informantes que le habían prometido datos sobre un ataque de Evo Morales a una menor. Aunque desconfió, Cerimedo la convenció de que nada iba podría pasarle: “Me dijo que lo ayude a conseguir pruebas porque si no, no había nada sólido para agarrarlo a Morales. Me dijo que nadie se iba a atrever a hacerme algo en un hotel con cámaras”.

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Ante la demora de los presuntos informantes, Beller dijo que habló con Cerimedo, quien le dijo que espere: “Estaba hablando con él cuando me sacaron el celular. Fue ahí cuando me dispararon. Ahora tengo la plena certeza de que fue todo mentira, de que nunca hubo amor. Me quiso matar”.

Mediante una llamada desde la cama de la clínica, Beller relató que “le dije (a Cerimedo) que me había querido matar, le pregunté ‘¿fuiste vos?’ y él me dijo que cómo iba a pensar eso, que me amaba, que estaba yendo a verme. Pero la Policía nos dijo que en realidad estaba tratando de viajar a la Argentina con una mochila llena de dinero”.

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