Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

Cerimedo y los audios filtrados de Spagnuolo sobre la corrupción en la Andis

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció. Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, le dijo Beller a La Nación, desde una cama de la clínica Las Américas, en donde se recupera.