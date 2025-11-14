Escándalo de los audios: solicitaron la detención de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis

Los señalamientos contra Spagnuolo y Garbellini

Según el dictamen fiscal, Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.