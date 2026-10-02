SociedadGastronomía La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán En el Día del Café, que se celebró ayer, Florencia Paz explicó por qué la provincia tiene la oportunidad de desarrollar una identidad cafetera. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL INGENIERA. “Flor” no sólo se recibió: también creó Mallku, una tostaduría de café de especialidad. Por Lucía Lozano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánUniversidad Nacional de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS $1.400.000 en premios y una estadía en San Javier: la nueva competencia para estudiantes de la UNT Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán” Más lluvias en Tucumán, más mosquitos: una combinación que preocupa Animales sueltos en las rutas de Tucumán: un peligro que acecha a los conductores en la nueva ruta 38 Lo más popular "Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán El desafío de hacer visible el daño ambiental Septiembre Musical: propuestas de tango y danza clásica Estreno de cine: Tom Cruise deja la acción y se sumerge en la comedia satírica Cartas de lectores: Expo Rural Ranking notas premium Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal La mutación del narcomenudeo genera más violencia en las calles de la provincia “Esto es una canallada”: el fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos y dijo que quisieron extorsionarlo