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La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán

En el Día del Café, que se celebró ayer, Florencia Paz explicó por qué la provincia tiene la oportunidad de desarrollar una identidad cafetera.

INGENIERA. “Flor” no sólo se recibió: también creó Mallku, una tostaduría de café de especialidad.
INGENIERA. “Flor” no sólo se recibió: también creó Mallku, una tostaduría de café de especialidad.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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