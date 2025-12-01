Causa Andis: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y denunció un montaje con Inteligencia Artificial

Los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera sostuvieron que las grabaciones, donde se aludió a un supuesto esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos, carecen de valor probatorio. "Los audios han sido manipulados con IA y son, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales", afirmaron los letrados al pedir la anulación de todas las resoluciones basadas en esta evidencia.