Causa Andis: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y denunció un montaje con Inteligencia Artificial

La defensa del ex funcionario presentó una pericia técnica que detectó 18 cortes de edición y rastros de voz sintética.

Spagnuolo llega a Comodoro Py para declarar Spagnuolo llega a Comodoro Py para declarar FOTO GENTILEZA CLARIN.COM
Hace 2 Hs

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), solicitó formalmente su sobreseimiento y la nulidad de la causa en su contra, al argumentar que las pruebas clave del expediente son falsas. Su defensa presentó un informe pericial que concluye que los audios que lo incriminan fueron “editados, modificados múltiples veces” y generados parcialmente mediante Inteligencia Artificial (IA).

Los abogados Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera sostuvieron que las grabaciones, donde se aludió a un supuesto esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos, carecen de valor probatorio. "Los audios han sido manipulados con IA y son, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales", afirmaron los letrados al pedir la anulación de todas las resoluciones basadas en esta evidencia.

Los detalles del peritaje

El informe, elaborado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro, expuso serias inconsistencias técnicas en el material. El perito aseguró que no dispone de la secuencia completa, por lo que “no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio”.

Además, el perito determinó que la grabación “no es íntegra porque no mantiene continuidad durante los actos del habla, y presenta un total de 18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada".

“También se han identificado otros artefactos compatibles con errores de la propia edición y manipulación del audio, efectuada con posterioridad al proceso de registro sonora", señaló.

El especialista remarcó que “se identifican cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia, que no se corresponden con una grabación de secuencia única”.

El perito concluyó que, al no disponer de la secuencia original completa, es imposible validar la integridad del audio, señalando además "cambios bruscos en amplitud y frecuencia" y errores propios de una edición posterior al registro. Bajo estos argumentos, la defensa pidió que la Justicia desestime las acusaciones por considerar que la prueba está viciada de nulidad absoluta.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiDiego SpagnuoloAgencia Nacional de Discapacidad
