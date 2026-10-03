OpiniónColumnas

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

La mesa chica del poder oficialista busca contener diferencias internas.

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención
1

El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel
3

Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel

Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos”
4

Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos”

¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras
5

¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras

Ranking notas premium
Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
1

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
2

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT
3

La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT

Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani
4

Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán
5

Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán

Más Noticias
Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Arrestan al fiscal general de Bolivia, días después de una acusación por narcotráfico

Arrestan al fiscal general de Bolivia, días después de una acusación por narcotráfico

Monitoreo post legislativo: el PJ clausuró la opción de insistir un veto

Monitoreo post legislativo: el PJ clausuró la opción de insistir un veto

Milei se reunió con Macron y agradeció a los gobernadores aliados

Milei se reunió con Macron y agradeció a los gobernadores aliados

¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras

¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras

Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos”

Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos”

Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel

Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel

Comentarios