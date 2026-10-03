OpiniónColumnas Entre acuerdos, recelos y candidaturas La mesa chica del poder oficialista busca contener diferencias internas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gabriela Baigorri Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El compromiso de una prepaga tucumana con la cobertura y la prevención "Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo Teatro: Kikín Díaz transita los textos de Pedro Lemebel Comedia en el teatro Mercedes Sosa: risas y reflexión en “La cena de los tontos” ¿Invasión en Tucumán? Por qué aparecen cientos de hormigas voladoras Ranking notas premium Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA La Cámara Federal convalidó la elección en Medicina y cerró la discusión por las reelecciones en la UNT Elecciones en la UNT: la Cámara Federal cerró el paso al recurso extraordinario en el caso Pagani Los cinco confirmados y los interrogantes que resta por develar en la Libertad Avanza de Tucumán