El escándalo de los audios: Cerimedo dijo que Spagnuolo le habría contado a Milei sobre las coimas

El influencer libertario y especialista en comunicación digital, Fernando Cerimedo, brindó detalles de su relación con Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aseguró que éste le contó al presidente Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos.
La declaración se produjo el pasado 11 de septiembre ante el fiscal Franco Picardi, donde relató cómo era su vínculo con Spagnuolo y con el propio mandatario. Según Cerimedo, Spagnuolo “siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban” y en esas conversaciones surgieron los primeros acercamientos con la droguería Suizo Argentina, administrada por los hermanos Kovalivker y mencionada en los audios difundidos públicamente.
El consultor explicó que Spagnuolo le contó sobre la designación de Daniel Garbellini en el Programa Incluir Salud, lo que atribuía a un vínculo con Suizo S.A. Además, reveló un encuentro en enero de 2024 entre el entonces director de ANDIS y varias droguerías para comunicar un nuevo sistema de cotizaciones.
“En mayo, una de esas droguerías -sin decirme cuál- le contó que Suizo S.A. les había dicho: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’”, declaró Cerimedo.
El estratega añadió que en esas charlas se mencionaba el nombre de Eduardo “Lule” Menem como gestor de la maniobra y que el esquema venía funcionando desde la gestión de Pablo Atchabahian, quien dirigió la Andis entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández.
También detalló que Spagnuolo buscó reiteradamente un aumento salarial y que, en medio de esas quejas, logró un encuentro con Javier Milei en Olivos, en junio de 2024. “Me cuenta que le dijo a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice al Presidente que esto ya se lo había contado a Pettovello”, sostuvo.
Más tarde, la situación se tensó cuando Página 12 publicó una nota que vinculaba a Suizo S.A. con la familia Menem. Según Cerimedo, Spagnuolo acusó a Sandra Pettovello de haber operado esa publicación y a su vez fue señalado por Lule Menem de estar detrás de la difusión de la información.
“Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos -Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera”, relató Cerimedo.
Consecuencias políticas
Tras estos episodios, Cerimedo afirmó que Lule Menem lo excluyó de la lista de invitados a la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. Además, indicó que un asesor de Karina Milei lo cuestionó por la nota periodística y sus implicancias.
En paralelo, Spagnuolo le transmitió nuevas quejas sobre su salario, problemas en las prestaciones y centros de día, así como la reaparición de contactos vinculados al exdirector Atchabahian. “Después de todo esto, siempre fueron las mismas quejas al poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas, de las cuales no se quedaba con ninguna”, finalizó Cerimedo.