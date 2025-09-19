Milei lanzó la campaña en Córdoba y aseguró que los audios de Spagnuolo fueron generados con IA

El Presidente también vinculó el escándalo de Spagnuolo con críticas al kirchnerismo: “Me encanta que ahora los kukas sean catadores de corrupción y hablen de audios de peluquería e inteligencia artificial, cuando tienen a una condenada con tobillera por Vialidad Nacional”. Y redobló la apuesta con ironía: “Quizás cuando hacen 3 debe ser por las 3 causas que les faltan: Los Sauces, el Memorándum con Irán y los cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad”.