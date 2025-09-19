Milei lanzó la campaña en Córdoba y aseguró que los audios de Spagnuolo fueron generados con IA

Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se denuncian supuestos retornos de laboratorios. El Presidente negó nuevamente su veracidad y agregó un nuevo argumento: aseguró que esas grabaciones fueron generadas mediante inteligencia artificial.
Durante su discurso, Milei cuestionó con dureza al periodista Jorge Rial, quien difundió los audios: “Los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, lanzó.
El mandatario también aprovechó el acto para recordar el clima político de 2023: “Cantábamos ‘la casta tiene miedo’ y preguntaban ‘¿de qué?’. De que les ganemos, y eso fue lo que pasó. Ahora siguen bloqueándonos desde febrero porque saben que pierden. La máquina de impedir es porque están cagados”, afirmó.
Milei acusó al Congreso de “torpedear los logros del Gobierno” y sostuvo que la oposición recurre a “operetas, calumnias y difamaciones”. En esa línea, insistió: “Los argentinos son inteligentes, no se van a dejar engañar por chimenteros que arruinaron la vida de miles de honestos. La ola de la Libertad es imparable”.
El Presidente también vinculó el escándalo de Spagnuolo con críticas al kirchnerismo: “Me encanta que ahora los kukas sean catadores de corrupción y hablen de audios de peluquería e inteligencia artificial, cuando tienen a una condenada con tobillera por Vialidad Nacional”. Y redobló la apuesta con ironía: “Quizás cuando hacen 3 debe ser por las 3 causas que les faltan: Los Sauces, el Memorándum con Irán y los cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad”.
Logros económicos y promesas
Tras los cruces políticos, Milei centró su discurso en los resultados económicos de su gestión. Recordó que “después de 123 años de déficit fiscal, en el primer mes de gobierno pusimos las cuentas públicas en orden. Hoy Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal”.
Añadió que también se logró sanear el Banco Central: “Luego de seis meses dejamos de emitir dinero y a mitad del año que viene se habrá terminado la inflación. Inflación nunca más”, remató.
El jefe de Estado defendió su plan económico frente a las críticas: “Decían que el ajuste fiscal iba a hundirnos en depresión. Pero en abril de 2024 la economía comenzó a recuperarse, los salarios y jubilaciones también. A fines de ese año el PBI estaba 6% arriba respecto a diciembre de 2023”.
Con respecto a los indicadores sociales, sostuvo: “Cuando sinceramos la economía, la pobreza estaba en 57%. Hoy está en 30%. Doce millones de argentinos salieron de la pobreza, aunque todavía la situación es complicada y queda mucho por hacer”.
Finalmente, destacó la labor de Patricia Bullrich en materia de seguridad: “Decían que era imposible poner orden con los piquetes. Cuando llegamos había 9.000 al año. Hoy, gracias a la gestión de la doctora Bullrich, no hay piquetes en la Argentina”.