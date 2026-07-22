Política

Causa Andis: postergaron el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo por la feria judicial

La medida fue adoptada a pedido del fiscal Franco Picardi debido a que los especialistas de la Fiscalía se encuentran de licencia por la feria judicial de invierno.

Diego Spagnolo, ex titular de Andis.
Diego Spagnolo, ex titular de Andis.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Ariel Lijo postergó el peritaje de audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, por la feria judicial de invierno, en el marco de la causa por corrupción en el organismo.
  • A pedido del fiscal Picardi por licencias del personal, la pericia determinará si los audios fueron editados con IA, pese a la negativa de Spagnuolo de aportar su voz.
  • Gendarmería fijará la nueva fecha del análisis forense, cuyo resultado técnico resultará determinante para el futuro procesal de los 20 imputados por corrupción en la Andis.
Resumen generado con IA

El juez federal Ariel Lijo resolvió reprogramar el inicio de la pericia sobre las grabaciones atribuidas al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo. La decisión fue adoptada tras hacer lugar al pedido del fiscal Franco Picardi, quien argumentó que los especialistas propuestos por la Fiscalía se encuentran de licencia por la feria judicial de invierno.

La nueva fecha para el comienzo del estudio deberá ser fijada por Gendarmería Nacional, a través de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses. Del procedimiento también participarán peritos de parte designados por los acusados y especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La investigación por presunta corrupción en la Andis

La causa Andis investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo. En el expediente hay imputaciones por administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros delitos.

Hasta el momento, alrededor de 20 personas fueron procesadas, entre ellas el ex director de la Andis, Diego Spagnuolo.

Qué buscarán determinar con la pericia de los audios

Lijo ordenó la realización del peritaje para establecer si las grabaciones fueron editadas o generadas "por sistemas de síntesis automática". Para que el análisis sea posible, el exfuncionario deberá aportar una muestra de su voz.

El estudio estará a cargo de los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la DATIP del Ministerio Público Fiscal. La medida fue dispuesta luego de un fallo de la Cámara Federal que ordenó concretar la pericia solicitada por algunos de los acusados.

Entre los puntos que deberán analizar los especialistas figuran la caracterización técnica de los archivos, el análisis comparativo con "material indubitado", la comparación de parámetros acústico-fonéticos, la identificación de eventuales operaciones de edición y su naturaleza, tipo y metodología, así como determinar si el origen de las grabaciones es sintético o natural.

Sin embargo, el juez dejó constancia de que Spagnuolo fue convocado para aportar una muestra de su voz que sirviera como "material indubitado", pero el acusado se negó a proporcionarla.

También analizarán posibles modificaciones mediante inteligencia artificial

Con los resultados obtenidos, el equipo de peritos deberá establecer si los segmentos atribuidos al exdirector de la Andis son compatibles "con voz humana real de origen no sintético", si son "atribuibles a la persona de Spagnuolo conforme al material indubitado" y precisar las "limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones".

Además, Lijo ordenó la detección de "edición mediante IA o herramientas de síntesis digital" y la identificación de "múltiples generaciones digitales". En caso de detectarse modificaciones, los especialistas deberán realizar la correspondiente "reconstrucción cronológica" de las alteraciones.

Las pericias comprenderán tanto los audios incorporados al expediente como "dos audios que se encuentren disponibles en internet", con el objetivo de compararlos técnicamente y detectar posibles "divergencias estructurales o modificaciones entre copias".

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