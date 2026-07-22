Causa Andis: postergaron el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo por la feria judicial

El juez federal Ariel Lijo resolvió reprogramar el inicio de la pericia sobre las grabaciones atribuidas al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo. La decisión fue adoptada tras hacer lugar al pedido del fiscal Franco Picardi, quien argumentó que los especialistas propuestos por la Fiscalía se encuentran de licencia por la feria judicial de invierno.