El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas
La lucha de los pilotos del avión que volaba este miércoles hacia Tel Aviv avanzaba hacia una tragedia. La historia remite a la rebelión de los pasajeros del vuelo 93 durante el 11-S. En ambos casos, quienes parecían condenados al papel de espectadores decidieron intervenir para cambiar el desenlace. Son héroes inesperados que, en medio de la perturbación que genera la irracionalidad, fortalecen la esperanza en el género humano.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Nueva YorkTel AvivDubai
Lo más popular
Ranking notas premium