"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

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Julio Camsen tenía un ojo emprendedor desde muy joven. En el siglo pasado, su padre le dijo que el mundo necesitaba ahorrar energía y de ahí le surgió la idea de vender tubos fluorescentes. Fue el inicio de su ingreso en el mundo empresarial. Hoy, el hombre que luego ingresó en el mundo financiero y se hizo empresario hotelero, disfruta del arte de hacer vino. Y lo hace muy bien. El Malbec Huentala Calizo Albar Block 06 2023 acaba de ser reconocido como el mejor tinto del mundo en Londres, Inglaterra.
El mendocino oriundo de Guaymallén no se define como bodeguero. Le gusta aclararlo. "No soy bodeguero, le cuento, pero tengo pasión por el vino", le dice a LA GACETA. No es un detalle menor. Porque detrás de ese vino que acaba de ser elegido como el mejor tinto del mundo en el International Wine Challenge (IWC), un prestigioso certamen que reúne etiquetas de distintas regiones del planeta, hay una historia que empezó mucho antes.
Fue en una finca de Las Heras, donde su abuelo y su padre lo llevaban de chico. Allí aprendió a trabajar la viña, a hacer injertos, a regar de noche cuando la electricidad era más barata y la luna iluminaba los surcos. "Se me escapaban los tapones de arena y a la luz de la luna uno veía por qué surco tenía que regar", recuerda. Ese fue el primer encuentro con la tierra.
La vida lo llevó por otros caminos. Primero, el mundo financiero. Más tarde, la hotelería. Pero la pasión por la viña nunca se apagó. En 2002, casi como un acto de fe, compró un campo inculto en Gualtallary, en el Valle de Uco. "Hicimos la perforación, encontramos agua y eso disparó la compra", recuerda.
Era un terreno de 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar, en una zona que entonces era casi un desierto vitivinícola. Solo había dos emprendimientos: el suyo y el de enfrente. El de enfrente era Catena Zapata.
El 10 de octubre de 2010, con su nieta en brazos, Camsen plantó la primera viña y pensó el siguiente paso: rodearse de profesionales que estén a la altura de un proyecto. En todo ese proceso fueron claves el enólogo José "Pepe" Morales y el agrónomo Alberto "Toti" Benenati. "Hacer un vino es todo arte. Hay una cuestión de laboratorio y pruebas, pero los suelos son fundamentales porque estamos en una zona volcánica, con distintas conformaciones. Cosechamos muy pocos quintales por hectárea porque la gota cae al lado de la planta, pero al ser suelos en su mayoría calcáreos, la gota resbala y cuesta que la planta haga humedad. Se cosecha poca cantidad de uva por planta. Los taninos están concentrados, con mucha fruta y muy buen color. Los suelos son tan fundamentales como todo el proceso enológico con 'Pepe' a la cabeza, una persona apasionada como nosotros”, indica.
El fundador del Grupo Huentala no es un consumidor más. Estudió para sommelier en la década del 90, cuando ya intuía que el vino sería algo más que una afición. En la actualidad, ese conocimiento le permite degustar botellas de todas las latitudes y trabajar codo a codo con su equipo. "Catamos permanentemente. Hay veces que voy a la bodega y con mi enólogo catamos 50 vinos en una mañana, de barricas y tanques distintos, y hacemos cortes. Es una tarea apasionada, una maravilla. Al paladar lo tenemos que ir educando para llegar a la excelencia", detalla.
Un vino, un Mundial
Para dimensionar el galardón, Julio lo compara con ganar un Mundial. "Para lograr este premio se tienen que alinear todos los planetas. Hay una infinita cantidad de combinaciones para hacer un vino: tanque, barrica de tostado medio, tostado profundo, barrica francesa, barrica americana... El equipo armó las combinaciones justas que nos llevaron a ganar el trofeo y a gustar en los paladares entendidos del mundo. No lo calificamos nosotros, lo calificaron los entendidos. Argentina logró cautivar los paladares del mundo con este vino", agrega.
El IWC es uno de los concursos más rigurosos, influyentes y respetados del planeta junto al Decanter World Wine Awards (DWWA). "Para mí, este reconocimiento es mucho más valioso que los 100 puntos de cualquier Master of Wine", opina.
El empresario fanático del arte y de los sombreros lo define como un orgullo argentino: “Se venía hablando en el mundo de que el Malbec era una moda y lo ponía en duda. Este concurso para nuestro país tiene una relevancia fundamental porque los mejores sommeliers, críticos y chefs con estrellas Michelin del mundo eligieron este vino en una cata a ciegas. Cuando destapan las botellas se dan cuenta de que es un tinto de Mendoza, del Valle de Uco, y que es nuestro. La alegría es inmensa. Esto le hace muy bien a toda la industria vitivinícola nacional y certifica que el Malbec está más vivo que nunca”.
Según la ficha técnica, se trata de un Malbec 100% proveniente de una parcela específica, con suelo pedregoso y carbonato blanco en superficie. Esa composición le aporta taninos frescos y dulces, envolventes. La fermentación duró 12 días, seguida de una maceración post-fermentativa de 14 días y una maloláctica parcial. Criado 24 meses en roble francés y reposado al menos ocho meses en botella antes de salir al mercado. Un vino que combina frescura y complejidad en cada sorbo.
“Yo nunca hablo de vinos feos ni malos, son vinos distintos. Tenemos que educar el paladar para tomar vinos distintos. Argentina, con sus grandes extensiones y climas, nos permite tomar vinos desde el norte hasta el extremo sur. Todos son distintos y maravillosos. Esta diversidad y este galardón nos dan la esperanza de seguir trabajando para obtener cosas cada vez mejores”, añade.
Los vinos de Huentala ya recorren el mundo. La bodega exporta a 24 países, con proyección a 32, entre ellos Brasil, Perú, Paraguay, México y Estados Unidos. En China, su presencia data de 2018, y no pasó desapercibida: el Sombrero Malbec fue el único vino argentino en obtener doble medalla de oro en Shanghái en 2019, mientras que su espumante fue elegido como el mejor del año en el gigante asiático entre 2019 y 2020.
Oportunidades y tecnologías
Camsen no es de los que se quedan mirando el vaso medio vacío. Ni siquiera cuando la industria del vino atraviesa un momento complejo, con costos altos y un mercado que parece encogerse. "Lo mejor está por venir. Es una buena noticia. Vamos a tener que hacer ajustes, reconversiones y reinventarnos en este camino económico que recorremos en Argentina", dice. "Es una buena noticia para una industria que sufre porque hay una moda en el mundo de consumir menos alcohol, menos azúcares, menos harinas. Sin embargo, la gente que aprecia el vino y que quiere tener un vino para un brindis o para ocasiones especiales mantiene la vara muy alta. Las ventas al mundo que busca consumir vino de buena calidad siguen creciendo. Además, es una buena noticia para los productores chicos: todos pueden llegar a lograr cosas como las que logramos nosotros. Hay que encontrarle la vuelta y tener un sentido de superación, que es lo que buscamos permanentemente en nuestro equipo", explica.
Detrás de cada botella hay mucho más que intuición. Camsen lo sabe y por eso se rodea de los mejores. "Para lograr esto contamos con estudios de suelo hechos por Guillermo Corona, un geólogo argentino reconocido mundialmente. Él analizó los tipos de suelo para saber qué plantas colocar", cuenta.
Pero la tecnología no se queda ahí: "También usamos un satélite israelí que desde el aire mide la humedad para definir el riego. Todo eso ayuda a alimentar a la planta y sacar el mejor fruto, sumado a la suerte de que no caiga granizo y a la gran amplitud térmica (mucho calor de día y mucho frío de noche). Estamos muy felices por lo que está pasando".
Como aquel adolescente que encontró la oportunidad en la necesidad de ahorrar energía eléctrica, Julio entiende que el mercado le abre puertas al vino. Y, con el olfato que tiene para los negocios, no deja de repetir que "lo mejor está por venir".