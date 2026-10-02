"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Oportunidades y tecnologías

Camsen no es de los que se quedan mirando el vaso medio vacío. Ni siquiera cuando la industria del vino atraviesa un momento complejo, con costos altos y un mercado que parece encogerse. "Lo mejor está por venir. Es una buena noticia. Vamos a tener que hacer ajustes, reconversiones y reinventarnos en este camino económico que recorremos en Argentina", dice. "Es una buena noticia para una industria que sufre porque hay una moda en el mundo de consumir menos alcohol, menos azúcares, menos harinas. Sin embargo, la gente que aprecia el vino y que quiere tener un vino para un brindis o para ocasiones especiales mantiene la vara muy alta. Las ventas al mundo que busca consumir vino de buena calidad siguen creciendo. Además, es una buena noticia para los productores chicos: todos pueden llegar a lograr cosas como las que logramos nosotros. Hay que encontrarle la vuelta y tener un sentido de superación, que es lo que buscamos permanentemente en nuestro equipo", explica.