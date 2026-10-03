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"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Santiago Muñoz de la Rosa puso el foco en la prevención y las consultas tempranas. El uso de medias de compresión, cuando están indicadas, es una de las medidas que mencionó.

Hace 12 Hs

La incorporación de tecnología de punta en medicina suele presentarse como una solución automática a los problemas de salud. Sin embargo, para Santiago Muñoz de la Rosa, director médico de Flebolaser, la ecuación no es tan simple. Durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien", el especialista puso el foco en un aspecto que muchas veces queda en segundo plano: qué pasa cuando mejorar un diagnóstico o un tratamiento también exige invertir, y cómo se decide cuándo esa inversión vale la pena.

"La tecnología hoy en día es cara", sostuvo y explió que en Flebolaser vienen incorporando equipamiento para diagnóstico y tratamiento en su especialidad y sumando nuevas áreas. Pero tener la máquina más moderna no alcanza.

"La tecnología no es todo, sino lo más importante es saber usarla", remarcó. Eso implica decidir qué herramienta necesita realmente cada paciente. Puede existir un procedimiento más nuevo o sofisticado y, aun así, no ser el indicado para ese caso.

TECNOLOGÍA. Santiago Muñoz de la Rosa destacó la importancia de combinar innovación, diagnóstico y prevención. TECNOLOGÍA. Santiago Muñoz de la Rosa destacó la importancia de combinar innovación, diagnóstico y prevención. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA

El director médico explicó que cuentan con tratamientos que pueden descartarse si la persona no los necesita. Parte de una buena atención, desde su mirada, está justamente ahí: en elegir lo adecuado y no simplemente lo último.

También destacó que concentrar consultas y estudios en un mismo espacio permite agilizar diagnósticos, reducir traslados y llegar al tratamiento con más información.

Prevención: la clave está en moverse

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié el especialista fue la prevención. Desde la flebología, explicó que las várices "no se curan, se tratan", por lo que los hábitos y las consultas tempranas tienen un lugar central. ¿Una recomendación básica? "Moverte". Evitar pasar demasiadas horas sentado o parado, consultar ante los primeros síntomas y utilizar medias de compresión cuando están indicadas son algunas de las medidas que mencionó.

Para explicarlo, el médico recurrió a una imagen cotidiana: una casa que empieza a mostrar humedad. Si se interviene a tiempo, el problema todavía puede ser pequeño. "Es mejor solucionar cuando está la humedad recién saliendo que cuando la pared se ha caído", graficó. 

Esa lógica, trasladada a la salud vascular, resume el mensaje de que anticiparse siempre es mejor que reparar.

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