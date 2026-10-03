"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

La incorporación de tecnología de punta en medicina suele presentarse como una solución automática a los problemas de salud. Sin embargo, para Santiago Muñoz de la Rosa, director médico de Flebolaser, la ecuación no es tan simple. Durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien", el especialista puso el foco en un aspecto que muchas veces queda en segundo plano: qué pasa cuando mejorar un diagnóstico o un tratamiento también exige invertir, y cómo se decide cuándo esa inversión vale la pena.