Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

El abogado llamó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien rechazó una solicitud de clemencia a comienzos de la semana, a anular la condena a muerte de Pike. “Tras haber soportado más de 20 años en régimen de aislamiento y un intento de ejecución mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos”, dijo. “El gobernador debe conmutar la condena de Christa ahora mismo”, enfatizó Spivey.