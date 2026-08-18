Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei: investigan su presunta vinculación con un ataque a tiros
El consultor político fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar a la Argentina. La abogada y activista Nadia Beller, señalada como su expareja, recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.
Resumen para apurados
- La policía boliviana detuvo este martes en Santa Cruz de la Sierra a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, investigado por el ataque a balazos a su expareja Nadia Beller.
- Cerimedo fue aprehendido en el aeropuerto al intentar viajar a Argentina, tras el ataque de falsos repartidores contra Beller, con quien tenía denuncias cruzadas de violencia.
- La Justicia de Bolivia busca determinar si el consultor planificó el presunto intento de homicidio, mientras la víctima permanece internada y los tiradores siguen prófugos.
Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia en el marco de una investigación por el ataque a balazos contra la abogada y activista política Nadia Beller, quien permanece internada tras recibir tres disparos.
La aprehensión ocurrió durante la madrugada en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando Cerimedo se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales para tomarle declaración.
La investigación busca determinar si Cerimedo tuvo algún grado de participación en el ataque y, en particular, si estuvo detrás de su planificación. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya sido condenado ni que se haya probado su responsabilidad en el hecho.
Cómo fue el ataque contra Nadia Beller
El ataque ocurrió el lunes por la noche en las inmediaciones de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra.
Según las primeras investigaciones, dos hombres llegaron al lugar vestidos como repartidores de delivery y se acercaron hasta Beller. Uno de ellos le disparó tres veces a corta distancia. Luego, los agresores escaparon en una motocicleta diferente de la que habían utilizado para llegar.
Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. De acuerdo con las imágenes difundidas, los atacantes también habrían amenazado a un repartidor y utilizado otra motocicleta para concretar la fuga.
Beller fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas, donde fue intervenida quirúrgicamente. Según los reportes conocidos hasta este martes, permanece internada y su estado es reservado.
Por qué detuvieron a Fernando Cerimedo
La Policía boliviana inició una investigación para determinar quién estuvo detrás del ataque. En ese contexto, Cerimedo fue interceptado en el aeropuerto de Viru Viru cuando estaba a punto de abandonar el país.
Medios bolivianos señalaron que Cerimedo y Beller habían mantenido una relación de pareja y que previamente habían existido acusaciones cruzadas de violencia. El consultor, por su parte, había rechazado públicamente versiones relacionadas con esos episodios.
La principal hipótesis que investigan los agentes es si Cerimedo pudo haber tenido algún vínculo con la planificación del ataque. Los dos hombres que aparecen como autores materiales de los disparos no habían sido detenidos hasta las últimas informaciones disponibles.
La causa es investigada inicialmente como un intento de homicidio.
Quién es Fernando Cerimedo
Cerimedo ganó notoriedad en la Argentina por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, especialmente en tareas vinculadas con comunicación política y estrategia digital.
También es cofundador del portal La Derecha Diario y desarrolló actividades de consultoría política en distintos países de la región. En los últimos años mantuvo vínculos con dirigentes de la nueva derecha latinoamericana y también trabajó junto a sectores vinculados al bolsonarismo en Brasil.
En Bolivia, Cerimedo se desempeñaba como asesor del presidente Rodrigo Paz, aunque no integraba formalmente la estructura del Ejecutivo.
Su nombre también había quedado relacionado con investigaciones y controversias políticas en Brasil y con denuncias sobre campañas de desinformación y manipulación digital.
La investigación continúa en Bolivia
Mientras Cerimedo permanece bajo custodia policial, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió antes y después del ataque contra Beller.
El análisis de las cámaras de seguridad, los testimonios y otros elementos de la investigación serán claves para determinar quiénes fueron los autores materiales y si existió un instigador detrás de la agresión.
Por ahora, la detención de Cerimedo se enmarca en una investigación en curso y no implica, por sí sola, que haya sido probado como responsable del ataque. La Justicia boliviana deberá establecer qué participación, si alguna, tuvo el exasesor de Milei en el episodio.