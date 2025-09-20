El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió este sábado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y negó haber sido informado sobre un presunto esquema de corrupción en el organismo. “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”, dijo.
En diálogo con radio Mitre, el mandatario afirmó: “Si él sabía, lo tenía que denunciar porque incumple deberes de funcionario público. Cuando salieron los audios, ante la duda fue desplazado y se intervino la Andis. No solamente estaba diciendo algo que debía haberlo denunciado, sino que hablaba pestes de los funcionarios”.
También habló de las acusaciones de corrupción que pesan sobre Karina Milei. “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”, argumentó.
Aseguró que la política “está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo”, describiendo esta actitud como “destructiva” y de “psicópata”. Entre ellos incluyó a Spagnuolo: “Son chimentos de peluquería que, cuando los cuentan, se van agrandando. Cada vez que en mi espacio apareció gente que crea chimentos, los eché”, sostuvo.
Milei también criticó a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, acusando al primero de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” sobre sus perros con el objetivo de molestarlo. “Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por días. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, relató.
Críticas a la oposición
El presidente apuntó también contra el kirchnerismo, que en varias ocasiones hizo referencia al “3% de Karina”. “Cuando los kukas hacen el 3, ¿saben dónde estaba Andis cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que ese tema no presente un problema, lo mandó a Capital Humano”, explicó.
Más tarde, agregó, se creó el Ministerio de Salud y el organismo pasó a la Jefatura de Gabinete. “Dicho esto, si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3 cuando se puede quedar con el 100? Es muy tonto”, sentenció.