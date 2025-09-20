El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

Milei también criticó a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, acusando al primero de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” sobre sus perros con el objetivo de molestarlo. “Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por días. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, relató.