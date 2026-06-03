Causa Andis: Spagnuolo se negó al cotejo de voz y apostó a invalidar los audios por "cadena de custodia"

Aunque los audios -que también mencionan a "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina- no fueron la prueba principal para el procesamiento de Spagnuolo, la Cámara Federal ordenó realizar esta pericia ante el reclamo de las defensas, que sostienen que el material es falso. Mientras el juez busca pruebas biométricas, el imputado intenta demostrar que el "envase" de la prueba está contaminado.