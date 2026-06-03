Política

Causa Andis: Spagnuolo se negó al cotejo de voz y apostó a invalidar los audios por "cadena de custodia"

El juez Ariel Lijo busca determinar si los audios que mencionan retornos para Karina Milei fueron manipulados con Inteligencia Artificial.

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Ariel Lijo ordenó peritar audios por presunta corrupción en la Andis en Buenos Aires, mientras el imputado Diego Spagnuolo se negó a realizar el cotejo de su voz.
  • La defensa busca invalidar las grabaciones cuestionando su cadena de custodia, ante la sospecha de que pudieron ser editadas o clonadas digitalmente con Inteligencia Artificial.
  • Este peritaje tecnológico sentará un precedente judicial clave sobre la validez de pruebas digitales y de inteligencia artificial en causas de corrupción en Argentina.
Resumen generado con IA

La investigación por presunta corrupción en la Andis entró en una etapa técnica decisiva. El juez federal Ariel Lijo ordenó una pericia exhaustiva sobre los audios en los que se escucha una voz, atribuida a Diego Spagnuolo, que menciona un "desfalco" en la agencia y alude al cobro de un "3%" para Karina Milei.

Pese a la orden judicial de aportar "material indubitado" (muestras de voz actuales) para realizar un cotejo fonético, la defensa de Spagnuolo decidió no proporcionar su voz. 

En su lugar, el perito de parte, el ingeniero Marcelo Torok, centró su estrategia en cuestionar el origen del material. La defensa exige determinar si se respetó la cadena de custodia y pidió a Google LLC información sobre el canal de YouTube "Carnaval Stream", donde se filtraron los archivos.

¿Voz humana o clonación digital?

El peritaje, que estará a cargo de Gendarmería Nacional con apoyo de la Datip, es de una complejidad inédita. El juez Lijo busca descartar tres escenarios:

1- Edición tradicional: cortes, saltos o superposiciones de archivos.

2- Inteligencia Artificial: uso de herramientas de "deep voice" o "voice cloning" para simular la voz del funcionario.

3- Sintetización: procesos de "text-to-speech" (texto convertido a voz).

Aunque los audios -que también mencionan a "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina- no fueron la prueba principal para el procesamiento de Spagnuolo, la Cámara Federal ordenó realizar esta pericia ante el reclamo de las defensas, que sostienen que el material es falso. Mientras el juez busca pruebas biométricas, el imputado intenta demostrar que el "envase" de la prueba está contaminado.

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