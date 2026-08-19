Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios

Ante el delicado estado de salud de la testigo y el riesgo de un "borrado remoto" de la evidencia digital, Pagano solicitó que se active el "Programa Nacional de Protección a Testigos" y que la declaración se tome de inmediato vía videoconferencia. Asimismo, pidió que se preserve la cadena de custodia de cualquier material que las autoridades bolivianas hayan recuperado del teléfono o de la nube de datos de Beller, considerando que se trata de un "acto definitivo e irreproducible" ante la posibilidad de un desenlace fatal para la testigo.