Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios
La diputada solicitó al juez Ariel Lijo que cite a Nadia Beller, exvínculo de Fernando Cerimedo. La testigo, hoy en terapia intensiva, asegura tener grabaciones que prueban cómo se filtraron las escuchas que comprometen a Diego Spagnuolo.
Resumen para apurados
- La diputada Marcela Pagano pidió al juez Ariel Lijo que tome declaración urgente a Nadia Beller, internada en Bolivia, para aclarar el origen de los audios en la causa Andis.
- Beller sobrevivió a un ataque sicarial y afirma tener audios donde Fernando Cerimedo confiesa haber filtrado las escuchas que comprometen al extitular de Andis, Diego Spagnuolo.
- La declaración y la evidencia digital bajo custodia resultarán clave para validar la legalidad de las pruebas y definir la continuidad de la causa por corrupción en la Andis.
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un capítulo cinematográfico que cruza fronteras. La diputada nacional Marcela Pagano solicitó formalmente al juez federal Ariel Lijo que tome declaración testimonial urgente a Nadia Shirley Beller Delgado, la abogada que permanece internada en terapia intensiva en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tras sobrevivir a un ataque sicarial.
El pedido de Pagano no es casual: Beller asegura poseer evidencia digital que revela el "detrás de escena" de la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis. Según la legisladora, este testimonio es la pieza que falta para determinar si las pruebas que originaron la causa fueron obtenidas legalmente o si existió una manipulación que podría hacer caer el expediente.
El nexo Cerimedo y la "confesión" grabada
El punto de mayor impacto en la presentación de Pagano radica en la conexión entre Beller y el consultor digital Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia bajo sospecha de haber planeado el atentado contra la mujer. Según el escrito, Beller posee grabaciones de conversaciones privadas con Cerimedo que comprometerían la validez de la prueba original en la causa Andis.
“Eso lo tengo grabado -dijo Beller- y él sabe que lo tengo grabado”. Según la testigo, Cerimedo le habría confiado que él y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios de Spagnuolo con el objetivo de exponer hechos de corrupción que salpicarían al entorno más cercano del Poder Ejecutivo. Según Pagano, incorporar estas grabaciones permitiría cotejar la veracidad de los audios y despejar cualquier sospecha de "fabricación o manipulación artificial" del material probatorio.
La figura de la "amante" y la validez del testimonio
Un aspecto central de la estrategia de Pagano es anticiparse a los posibles bloqueos legales de la defensa. El escrito dedica un apartado específico a aclarar que la condición de "amante" -vínculo que Beller mantenía con Cerimedo- no constituye un impedimento legal para declarar como testigo en la justicia argentina.
La diputada argumenta que las excepciones que prevé el Código Procesal Penal (como el cónyuge o familiares directos) son taxativas y no alcanzan a una relación sentimental paralela o no convivencial. “Su testimonio resulta, por ello, jurídicamente insustituible”, sostiene el escrito. Con este planteo, Pagano busca blindar la declaración de Beller y evitar que sea impugnada por los vínculos personales que la unían a uno de los principales señalados en la trama de filtraciones.
Riesgo de muerte y desaparición de evidencia digital
La urgencia del pedido está marcada por el cronómetro de la salud y la seguridad. El pasado 17 de agosto, Beller fue atacada por sicarios en moto que le efectuaron tres disparos y le robaron su teléfono celular. Para la diputada, este ataque no fue un hecho de inseguridad común, sino un intento de destruir la prueba: los registros que Beller dice poseer podrían haber estado en ese dispositivo móvil.
Ante el delicado estado de salud de la testigo y el riesgo de un "borrado remoto" de la evidencia digital, Pagano solicitó que se active el "Programa Nacional de Protección a Testigos" y que la declaración se tome de inmediato vía videoconferencia. Asimismo, pidió que se preserve la cadena de custodia de cualquier material que las autoridades bolivianas hayan recuperado del teléfono o de la nube de datos de Beller, considerando que se trata de un "acto definitivo e irreproducible" ante la posibilidad de un desenlace fatal para la testigo.