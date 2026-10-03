Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Goss señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.