Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- Habitantes de Malvinas pidieron prohibir el ingreso de argentinos tras reiteradas muestras de reclamos soberanos con banderas en las islas, según legisladores locales.
- El reclamo surge tras sanciones argentinas a petroleras y el discurso de Javier Milei en la ONU. Autoridades locales analizan el marco legal para restringir estos actos políticos.
- De avanzar con restricciones, el conflicto bilateral podría escalar y retrotraer las relaciones al escenario previo a los acuerdos de Madrid firmados en la década de 1990.
Un grupo de isleños solicitó que se prohíba el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas, ante lo que consideran un aumento de las visitas de personas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y exhiben carteles con reclamos de soberanía.
El pedido se produce en un contexto de alta tensión entre Argentina y Reino Unido, luego de que el Gobierno argentino recrudeciera las sanciones contra empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas. La decisión fue rechazada por el Reino Unido.
El conflicto escaló notablemente durante las últimas semanas, cuando el presidente Javier Milei mencionó el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU y acusó a ese organismo de “mirar para otro lado”.
Qué dijeron los isleños sobre las visitas de argentinos
El integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, Michael Goss, se refirió a los pedidos realizados por residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television.
“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó, consignó el diario La Nación.
Goss señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.
El integrante de la Asamblea sostuvo que están analizando posibles medidas para disminuir este tipo de incidentes.
“En este momento, estamos examinando las primeras etapas de un conjunto de medidas y procedimientos para intentar frenar situaciones de este tipo. Sin embargo, en última instancia, todo depende de lo que legalmente podamos hacer. También es una cuestión de gestión administrativa, sobre todo si se contempla la implementación de medidas para retirar estos elementos”, señaló.
El reclamo y los acuerdos de Madrid
Goss remarcó que es necesario adoptar “una postura más firme” frente a este tipo de situaciones.
“Debemos asegurarnos de no seguir presenciando incidentes recurrentes protagonizados por personas que ‘visitan las islas Malvinas para promover una agenda política’. Eso es inaceptable”, sumó.
La propuesta de los isleños apunta a retornar a la etapa previa a los acuerdos firmados por Argentina con el Reino Unido durante el gobierno de Carlos Menem: un rechazo absoluto a cualquier tipo de presencia e injerencia argentina en las islas, además de la exigencia de autodeterminación e independencia de Gran Bretaña como “Estado asociado”.
Contrariamente a esa postura, Argentina y el Reino Unido firmaron durante el gobierno de Menem los denominados “acuerdos de Madrid”. Esos entendimientos establecieron una normalización de las relaciones diplomáticas, la “construcción de medidas militares de confianza” y la cooperación en las áreas de hidrocarburos y pesca.
Goss también hizo referencia al discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario acusó al organismo de ser “inútil” a la hora de abordar el conflicto y llamó al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.
“Estamos escuchando mucho ruido proveniente de Argentina. Ya vimos indicios de esto en la ONU. En ese momento, supimos que surgirían muchas más reacciones de este tipo. No nos amedrentamos por ello; somos una comunidad madura y fuerte, y seguiremos fortaleciéndonos ante esta situación, no debilitándonos. Es solo ruido y no vamos a permitir que nos afecte”, finalizó.