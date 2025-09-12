Secciones
Política

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El asesor del presidente Milei ratificó ante la justicia federal la existencia de un esquema de corrupción, pero negó haberlos grabado y filtrado a los medios.

FIGURA CENTRAL. Cerimedo fue el principal artífice de la campaña de Milei en las redes sociales y en los medios, además de ser el dueño y fundador de La derecha diario. FIGURA CENTRAL. Cerimedo fue el principal artífice de la campaña de Milei en las redes sociales y en los medios, además de ser el dueño y fundador de "La derecha diario". FOTO TOMADA DE AMBITO.COM
Hace 3 Hs

En una declaración judicial, el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, ratificó bajo juramento que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le reveló la existencia de un presunto “esquema de corrupción” en ese organismo estatal.

El testimonio tuvo lugar ante el fiscal federal Franco Picardi, donde Cerimedo aseguró que Spagnuolo le habló de “coimas” y del reparto de comisiones en el marco de compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. Según confirmaron fuentes judiciales, lo declarado coincide con los audios difundidos en redes y en distintos medios de comunicación, en los que el propio ex funcionario hace referencia a manejos irregulares.

En esas grabaciones, Spagnuolo señaló directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Consultado sobre el tema, Cerimedo explicó que el ex director de la Andis le había contado en varias ocasiones sobre la situación interna del organismo. “Lo que yo declaré es lo mismo que él me contó en persona”, subrayó ante la justicia.

Escándalo de Audios: Guillermo Francos respaldó las acusaciones contra un abogado

Escándalo de Audios: Guillermo Francos respaldó las acusaciones contra un abogado

El asesor cercano a Javier Milei, y uno de los propietarios del portal La Derecha Diario, también deslizó que los audios podrían haber estado guardados con fines políticos. “Alguien tenía esos audios reservados para usarlos en época de elecciones”, aseguró, aunque negó haber sido él quien registró las conversaciones o difundió su contenido.

No obstante, el fiscal Picardi aclaró que los audios no constituyen una prueba formal en la causa: “Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba”, señalaron allegados a la investigación. En paralelo, los dueños de la droguería mencionada, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, reclamaron la nulidad del expediente al considerar ilegítimo el origen de la pesquisa. Su defensa sostuvo que todo lo actuado debería declararse inválido.

Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

La situación procesal de Spagnuolo todavía es incierta. Aunque su defensa no respondió al planteo de nulidad, en los pasillos de Comodoro Py se especula con la posibilidad de que, una vez que acceda al expediente completo, el ex funcionario intente acogerse a la figura de “arrepentido”.

Las declaraciones de Cerimedo abren un capítulo sensible en la interna oficialista, ya que involucran a figuras clave del entorno presidencial, en medio de turbulencias económicas y electorales que afectan a la administración de Milei desde hace algunos meses y que amenaza con acentuarse.

Temas Javier MileiKarina MileiEduardo “Lule” MenemDiego SpagnuoloAgencia Nacional de DiscapacidadFernando Cerimedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo de los audios: Rusia pide que Argentina explique sus acusaciones

Escándalo de los audios: Rusia pide que Argentina explique sus acusaciones

Audios: los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados por Spagnuolo

Audios: los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados por Spagnuolo

La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

El caso de los audios: el kirchnerismo adelantó que el Senado convocará a Karina Milei

El caso de los audios: el kirchnerismo adelantó que el Senado convocará a Karina Milei

Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto para el fin de semana a España

Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto para el fin de semana a España

Lo más popular
Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
1

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
2

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
3

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
4

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
5

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año
6

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Más Noticias
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

El Gobierno busca cómo frenar la Emergencia en Discapacidad

El Gobierno busca cómo frenar la Emergencia en Discapacidad

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Comentarios