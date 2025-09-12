El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

En una declaración judicial, el consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, ratificó bajo juramento que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le reveló la existencia de un presunto “esquema de corrupción” en ese organismo estatal.
El testimonio tuvo lugar ante el fiscal federal Franco Picardi, donde Cerimedo aseguró que Spagnuolo le habló de “coimas” y del reparto de comisiones en el marco de compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. Según confirmaron fuentes judiciales, lo declarado coincide con los audios difundidos en redes y en distintos medios de comunicación, en los que el propio ex funcionario hace referencia a manejos irregulares.
En esas grabaciones, Spagnuolo señaló directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Consultado sobre el tema, Cerimedo explicó que el ex director de la Andis le había contado en varias ocasiones sobre la situación interna del organismo. “Lo que yo declaré es lo mismo que él me contó en persona”, subrayó ante la justicia.
El asesor cercano a Javier Milei, y uno de los propietarios del portal La Derecha Diario, también deslizó que los audios podrían haber estado guardados con fines políticos. “Alguien tenía esos audios reservados para usarlos en época de elecciones”, aseguró, aunque negó haber sido él quien registró las conversaciones o difundió su contenido.
No obstante, el fiscal Picardi aclaró que los audios no constituyen una prueba formal en la causa: “Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba”, señalaron allegados a la investigación. En paralelo, los dueños de la droguería mencionada, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, reclamaron la nulidad del expediente al considerar ilegítimo el origen de la pesquisa. Su defensa sostuvo que todo lo actuado debería declararse inválido.
La situación procesal de Spagnuolo todavía es incierta. Aunque su defensa no respondió al planteo de nulidad, en los pasillos de Comodoro Py se especula con la posibilidad de que, una vez que acceda al expediente completo, el ex funcionario intente acogerse a la figura de “arrepentido”.
Las declaraciones de Cerimedo abren un capítulo sensible en la interna oficialista, ya que involucran a figuras clave del entorno presidencial, en medio de turbulencias económicas y electorales que afectan a la administración de Milei desde hace algunos meses y que amenaza con acentuarse.