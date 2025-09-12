El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

En esas grabaciones, Spagnuolo señaló directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Consultado sobre el tema, Cerimedo explicó que el ex director de la Andis le había contado en varias ocasiones sobre la situación interna del organismo. “Lo que yo declaré es lo mismo que él me contó en persona”, subrayó ante la justicia.