Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

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Resumen para apurados
- Adrián Ravier y Malena Galmarini coincidieron en la sede de LA GACETA en Tucumán tras viajar por distintas actividades, donde protagonizaron un frío cruce y no se saludaron.
- Ambos dirigentes arribaron a la provincia para cumplir agendas independientes y se cruzaron cara a cara en el edificio del diario sin mediar ningún tipo de palabra o diálogo.
- El gélido episodio evidencia la marcada distancia y tensión política persistente entre referentes del oficialismo y los principales dirigentes del espacio opositor massista.
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