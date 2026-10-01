EN TUCUMÁN

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

El vocero presidencial y la senadora bonaerense, esposa de Sergio Massa, arribaron juntos a Tucumán por diferentes actividades.

EN TUCUMÁN. Ravier y Galmarini estuvieron en LA GACETA, y aunque se cruzaron de frente no hubo saludo.
EN TUCUMÁN. Ravier y Galmarini estuvieron en LA GACETA, y aunque se cruzaron de frente no hubo saludo. LA GACETA / FOTOS DE MATÍAS VIEITO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Adrián Ravier y Malena Galmarini coincidieron en la sede de LA GACETA en Tucumán tras viajar por distintas actividades, donde protagonizaron un frío cruce y no se saludaron.
  • Ambos dirigentes arribaron a la provincia para cumplir agendas independientes y se cruzaron cara a cara en el edificio del diario sin mediar ningún tipo de palabra o diálogo.
  • El gélido episodio evidencia la marcada distancia y tensión política persistente entre referentes del oficialismo y los principales dirigentes del espacio opositor massista.
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