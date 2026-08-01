El menú de Milei: pragmatismo y nacionalismo, con Lula, Georgieva y Santi Caputo en la mesa

A la izquierda de Milei, en primera fila, se ubicó el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a la hermana presidencial. El dirigente, todavía formalmente miembro del PRO, aparece como el aderezo justo a la hora de conseguir votos en el Congreso para los proyectos en curso. Además, mostró pertenencia al Gobierno al cruzar públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había dicho que el Presidente sufría “persecuciones imaginarias” y que estaba “genuinamente preocupada” por su salud. “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”, retrucó Santilli. Aunque en su entorno aseguran que se cortó solo, el gesto fue leído como un fuerte alineamiento: nunca nadie en el oficialismo había sido tan drástico con la vice. El episodio también suena a un claro intento de ordenar el mobiliario.