Política

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

El ministro de Justicia de la Nación estuvo en la provincia para la jura de dos vocales del Tribunal Oral Federal.

Mahiques (sentado), habló sobre la cobertura de vacantes en la Justicia Federal.
Mahiques (sentado), habló sobre la cobertura de vacantes en la Justicia Federal.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El ministro Juan Bautista Mahiques prometió en Tucumán que el juzgado federal electoral se cubrirá en breve, en el marco de la jura de dos vocales del Tribunal Oral Federal.
  • La visita del funcionario nacional se dio en el marco de la asunción de nuevos magistrados, buscando agilizar la designación de puestos clave en la justicia federal de la provincia.
  • La cobertura de este juzgado es vital para garantizar el correcto funcionamiento del sistema institucional y la transparencia en los próximos procesos electorales de la provincia.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónTribunal Oral Federal de TucumánOsvaldo JaldoCorte Suprema de Justicia de TucumánDaniel LeivaRossana ChahlaJuan Bautista Mahiques
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
2

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados
4

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo
5

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
2

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
4

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
5

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Más Noticias
Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Diego Santilli le pidió la renuncia a Victoria Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

La Junta Electoral confirmó el cronograma para las elecciones provinciales del 9 de mayo

La Junta Electoral confirmó el cronograma para las elecciones provinciales del 9 de mayo

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Comentarios