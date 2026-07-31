Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Resumen para apurados
- El ministro Juan Bautista Mahiques prometió en Tucumán que el juzgado federal electoral se cubrirá en breve, en el marco de la jura de dos vocales del Tribunal Oral Federal.
- La visita del funcionario nacional se dio en el marco de la asunción de nuevos magistrados, buscando agilizar la designación de puestos clave en la justicia federal de la provincia.
- La cobertura de este juzgado es vital para garantizar el correcto funcionamiento del sistema institucional y la transparencia en los próximos procesos electorales de la provincia.
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