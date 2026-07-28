Política

El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula: “Es lamentable”

Geraldo Alckmin consideró que esa actitud “absolutamente grosera” perjudica a la Argentina.

TENSIÓN BILATERAL. El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula.
TENSIÓN BILATERAL. El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin tildó este martes de lamentables los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva en Brasil por perjudicar la relación bilateral.
  • El conflicto se intensificó luego de que Milei llamara "ladrón" a Lula durante la proclamación de Flávio Bolsonaro y criticara al juez de la Corte Suprema brasileña.
  • Alckmin advirtió que la intromisión electoral daña a la Argentina y recordó que Brasil es su principal socio comercial y un aliado clave en el Mercosur.
Resumen generado con IA

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó este martes de “lamentables” los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Lula da Silva y consideró que esa actitud “absolutamente grosera” perjudica a la Argentina.

“Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", dijo Alckmin ante periodistas luego de participar de un evento con empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo.

El dirigente brasileño sostuvo que un mandatario no debe intervenir en los procesos electorales de otros países ni involucrarse en sus asuntos internos. “Un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país”, afirmó.

En esa línea, agregó que tampoco debe hacerlo “de una manera grosera, absolutamente grosera”. “Y, además, Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil”, remarcó.

La tensión entre Milei y Lula por la relación bilateral

Las declaraciones de Alckmin se produjeron en medio de una crisis diplomática entre Brasil y Argentina, luego de la participación de Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Durante ese acto, Milei volvió a cuestionar al presidente brasileño y lo calificó como “presidiario” y “ladrón”. Además, lo acusó de despilfarrar el dinero público de Brasil y respaldó a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Milei también apuntó contra el juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva”. El magistrado intervino en el proceso judicial que terminó con la condena a 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro por golpismo y además le prohibió visitar a su “amigo” en prisión domiciliaria.

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