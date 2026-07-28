El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula: “Es lamentable”

La tensión entre Milei y Lula por la relación bilateral

Las declaraciones de Alckmin se produjeron en medio de una crisis diplomática entre Brasil y Argentina, luego de la participación de Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo.