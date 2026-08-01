Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

También la secretaria de Gobierno de la Municipalidad capitalina celebró la iniciativa. Puso énfasis en el camino que llevó al armado de la estrategia, incluyendo a las voces involucradas. La intendenta ya hace más de un año inició una mesa de conversación tanto con empresarios, con la UTA y con los propios usuarios del transporte, representados por Fodecus. Después de una mesa de trabajo continua, se llevó adelante un estudio de la mano de dos especialistas, eso tiene que ver con la rigurosidad técnica y también con la necesidad de que no haya prejuicios ni sesgos, y eso es importante para abordar una temática que tiene que beneficiar a todos”, sostuvo.