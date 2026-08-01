Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

Con la presencia de técnicos, empresarios y actores involucrados en la problemática del transporte público de pasajeros, la intendenta Rossana Chahla presentó su plan para reordenar el sistema en crisis y recuperar pasajeros. La propuesta contempla modificaciones en los recorridos, reorganización de líneas por zonas e incluso, potencialmente, el dictado de una emergencia a través del Concejo Deliberante para asegurar la inmediata aplicación de la reforma.
El Palacio municipal fue sede de la presentación, que estuvo en manos de Chahla y de María Julieta Daffonchio y Facundo Benegas, especialistas en movilidad urbana que lideraron la estrategia de eficientización para el servicio de colectivos en la Capital.
Los expertos explicaron la metodología sugerida para atender los problemas de movilidad urbana, aclarando que se trata de una propuesta inicial que, dentro de los próximos 30 días, estará abierta a recibir propuestas de los interesados en aportar a la materia.
La estrategia para mejorar eficiencia operativa implica el rediseño del sistema, que se traduce en eliminar superposiciones, acortar recorridos demasiado extensos, diseñar trayectos más directos, distribuir mejor las unidades, optimizar la cantidad de unidades en circulación, mejorar la cobertura y determinar técnicamente cuántos colectivos, líneas y frecuencias necesita cada sector de la ciudad.
En conferencia de prensa, Chahla ahondó sobre los pasos a seguir tras la etapa de feedback. Mencionó, incluso, la posibilidad de solicitar que se dicte la emergencia al transporte público de pasajeros a través del cuerpo deliberativo. “Después de los 30 días empezamos a trabajar con el Concejo Deliberante, que ellos autorizan, o lo haremos por una emergencia porque si estamos viendo que una solución no viene y si nos autorizan una emergencia del transporte, nosotros la podemos aplicar inmediatamente, a los 60 días. Lo importante de esto es que nos pongamos de acuerdo todos para poder llevar a cabo una mejora con lo que tenemos”, señaló.
El diagnóstico
El plan surgió de un diagnóstico inicial, según manifestaron los expertos. Daffonchio, licenciada en Ciencias Políticas (UBA) y magíster en Políticas Públicas (Utdt), ahondó en las conclusiones de la primera revisión. “Un primer diagnóstico muestra líneas superpuestas, recorridos sin pasajeros. Vemos, por un lado, una sobreoferta y, por el otro, una demanda que no cumple con las expectativas del servicio que se quiere tener”, mencionó.
La profesional indicó que a partir de ese análisis se realizó una hoja de ruta para nuevos recorridos dividiendo la ciudad en siete distritos, con el objetivo de eficientizar los recorridos y ahorrar la cantidad de kilómetros recorridos. “Eso va a bajar los costos. La baja de los costos va a impactar en que, manteniendo el nivel de compromiso que tiene la Municipalidad en inversión en el sistema, se pueda empezar a ver una mejora en el servicio, sobre todo en el confort, que es algo que también piden los usuarios”, argumentó Daffonchio.
En tanto, Benegas destacó “la valentía de la intendenta de poner en discusión central este tema”. Agregó que los resultados de la etapa de diagnóstico funcionan como disparadores para alcanzar la transformación del sistema.
Las líneas de trabajo giran alrededor de distintos ejes: la eficiencia operativa; la transición a un transporte que utilice energía renovable; la transparencia y el control, y el diálogo sobre la base de una responsabilidad compartida.
“El tema es dar el puntapié inicial de un diagnóstico claro. Esto no es una propuesta totalmente terminada, sino que es un disparador donde habrá meses de trabajo con todos los actores involucrados: con el Honorable Concejo Deliberante, con los empresarios, con los trabajadores, con asociaciones de consumidores, de usuarios, pasajeros, donde esto redunde en un sistema más eficiente”, consideró Benegas.
También la secretaria de Gobierno de la Municipalidad capitalina celebró la iniciativa. Puso énfasis en el camino que llevó al armado de la estrategia, incluyendo a las voces involucradas. La intendenta ya hace más de un año inició una mesa de conversación tanto con empresarios, con la UTA y con los propios usuarios del transporte, representados por Fodecus. Después de una mesa de trabajo continua, se llevó adelante un estudio de la mano de dos especialistas, eso tiene que ver con la rigurosidad técnica y también con la necesidad de que no haya prejuicios ni sesgos, y eso es importante para abordar una temática que tiene que beneficiar a todos”, sostuvo.
A modo explicativo, la funcionaria reiteró que el estudio dividió el área urbana en zonas, considerando el volumen de las transacciones, la cantidad de usuarios y la extensión territorial, lo cual permitió proyectar recorridos, calcular la flota necesaria según la capacidad de San Miguel de Tucumán y analizar distintas opciones para su mejoría en el funcionamiento.
La audiencia contó con la participación de autoridades municipales; concejales; representantes de las empresas prestatarias nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), encabezados por su presidente, Daniel Orell, y el vicepresidente, Jorge Berretta; integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); usuarios representados en el Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), representantes del Centro de Monitoreo de la Movilidad; miembros de la Comisión de Movilidad y Ambiente del Consejo Económico y Social de la ciudad y equipos técnicos.
Equilibrio de costos: Berretta habló de “sincerar la realidad”
El vicepresidente de la Aetat, Jorge Berretta, celebró la iniciativa de avanzar en un sistema más eficiente y aseguró que la temática merece un análisis meticuloso. En ese marco, remarcó la necesidad de aunar criterios en cuanto a los gastos del servicio. “No hay ningún sistema que funcione si no hay un equilibrio de costos e ingresos. Es imposible que sea sustentable y eficaz si no se cubren los costos”, manifestó. Y agregó: “Tiene que ser una reforma integral donde tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que sincerar la realidad”.
Iniciativas similares: concejales presentaron ideas en ese sentido
La urgencia de atender la problemática del transporte también existía en el Concejo Deliberante. De hecho, ediles han presentado proyectos al respecto en el último tiempo: el radical Leandro Argañaraz elaboró una propuesta similar a la diagramada por la Municipalidad, y también el par de la UCR, José María Canelada y Gustavo Cobos, elevó sus propios diagnósticos y sugerencias. “Hay que ver si lo que plantea el Ejecutivo es solamente modificación de recorridos o de verdad vamos a cambiar el sistema”, dijo Cobos en diálogo con LG Play.
Confortabilidad: el titular de fodecus pidió un servicio digno
El presidente de Fodecus, José García, agradeció la inclusión del usuario en el debate y pidió mejoras reales en el servicio de pasajeros. “Cuando hablamos de recuperar el transporte, lo que necesitamos los pasajeros para volver a creer en el transporte es confortabilidad. Necesitamos precios justos y razonables, pero también confortabilidad. No podemos cobrar la misma tarifa que otras provincias cuando en realidad el confort, la frecuencia, rampas de discapacitados, ventanas, trato digno, también forman parte de esto”, señaló.