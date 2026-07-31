Milei cuestionó a la Selección por la bandera de Malvinas: “Fue un actuar imprudente”
El Presidente criticó el gesto de los jugadores durante los festejos por el triunfo frente a Inglaterra y sostuvo que el reclamo de soberanía debe mantenerse en el terreno diplomático. También relativizó el valor político de los goles de Maradona en México 1986.
Resumen para apurados
- Javier Milei criticó a la Selección por exhibir una bandera de Malvinas tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, al considerar imprudente mezclar deporte con política.
- El mandatario justificó su postura priorizando la diplomacia sobre expresiones emocionales, mientras relativizó el impacto político de los históricos goles de Maradona en 1986.
- El episodio provocó que la FIFA abriera un expediente disciplinario contra la Selección, lo que podría derivar en sanciones deportivas y reactivar la tensión diplomática.
Javier Milei cuestionó a los jugadores de la Selección por haber exhibido una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026. El Presidente consideró que el gesto fue imprudente y ratificó su postura de mantener separados el deporte y la política.
“No está bueno mezclar agua con aceite. Es un deporte, un juego”, señaló el mandatario, que aseguró encontrarse “en la misma línea que manifestó Lionel Scaloni” respecto de la necesidad de evitar expresiones políticas dentro del seleccionado.
Para justificar su posición, Milei recordó una entrevista en la que Elvis Presley fue consultado por la guerra de Vietnam. “Él le dijo que no opinaba de política, que era alguien que se dedicaba al entretenimiento”, expresó.
El Presidente diferenció, sin embargo, las responsabilidades de un deportista y las de un funcionario público. Aunque cuestionó la conducta de los futbolistas, reconoció que el contexto emocional de un partido puede provocar ese tipo de manifestaciones.
“Los jugadores lo pueden hacer por las emociones del momento. Eso no le puede pasar a un político, porque puede haber declaraciones similares a declarar una guerra”, sostuvo. “Los jugadores no son parte de la diplomacia. Es un actuar imprudente”, agregó.
ð¬ Mariana Brey entrevistÃ³ a Javier Milei en exclusiva para "A la Barbarossa".— telefe (@telefe) July 31, 2026
El Presidente se refiriÃ³ a la bandera de Malvinas que fue mostrada por los jugadores de la SelecciÃ³n argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.#ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/5bhiTpStYI
Milei también se refirió a los dos goles que Diego Maradona convirtió ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Lejos de reivindicar aquellos tantos como una reparación simbólica luego de la guerra, relativizó su importancia dentro de la disputa territorial.
“El gol de Maradona a los ingleses, cualquiera de los dos, no nos devolvió las Malvinas”, remarcó.
Milei defendió el camino diplomático
El jefe de Estado también cuestionó los cánticos de “Las Malvinas son argentinas” y las expresiones realizadas durante los festejos. “Afortunadamente, esas frases impertinentes corresponden a personas intrascendentes a las que nadie les da importancia”, lanzó.
Milei aseguró que su Gobierno consiguió avances concretos en el plano internacional. “Hicimos que la ONU obligue a Inglaterra a que se siente a hablar”, afirmó. También mencionó que Estados Unidos y China se manifestaron en favor de la posición argentina.
“Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”, concluyó.
La polémica podría tener consecuencias deportivas. La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la exhibición de la bandera y otros incidentes ocurridos durante la final del Mundial. Mientras se aguarda una resolución, el episodio reabrió el debate sobre los límites entre el fútbol, la política y el histórico reclamo de soberanía.