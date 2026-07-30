El análisis de Jorge Asís: Trump le juega lealmente bien a Milei

En las presidenciales de Brasil se termina de diseñar el próximo mapa ideológico del sur continental, donde confluyen teorías originales como la del ensayista mejor informado Carlos Pagni, erudito que describe a Milei como si fuera un simple “ariete de Trump” (según la interpretación de Marcelo Longobardi), en la estrategia elaborada (por Trump) con el objetivo de clausurar el avance de China en la región.