Asaltó un drugstore en Aguilares, lo identificaron por las cámaras y lo encontraron en una situación crítica

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, bajo la conducción del comisario principal Pablo Herrera y el oficial principal Alberto Juárez. El operativo fue coordinado por el comisario inspector Carlos Díaz, coordinador de Brigadas del Interior, y supervisado por el director general de Investigaciones, comisario general Miguel Carabajal, y el subdirector general, comisario mayor Ángel Álvarez.