Arde la interna libertaria: Villarruel dijo que Milei tiene "persecuciones imaginarias" y expresó preocupación por su estado

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar este jueves, luego de que la titular del Senado cuestionara con dureza al mandatario por haber republicado un mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine que la vinculaba políticamente con Axel Kicillof, Guillermo Moreno y la legisladora Marcela Pagano.