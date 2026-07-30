Arde la interna libertaria: Villarruel dijo que Milei tiene "persecuciones imaginarias" y expresó preocupación por su estado
La vicepresidenta respondió luego de que el Presidente republicara un mensaje de la diputada Lilia Lemoine, que la vinculaba políticamente con Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Marcela Pagano.
Resumen para apurados
- Este jueves en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a Javier Milei de "persecuciones imaginarias" luego de que el presidente reposteara críticas en su contra.
- El conflicto reescaló tras la difusión de mensajes de la diputada Lilia Lemoine, respaldados por Milei, que la vinculan con el peronismo y el aumento de sueldos en el Senado.
- La creciente fractura en el oficialismo amenaza con dificultar la cohesión legislativa y el avance de proyectos clave impulsados por el Ejecutivo en el Congreso nacional.
La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar este jueves, luego de que la titular del Senado cuestionara con dureza al mandatario por haber republicado un mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine que la vinculaba políticamente con Axel Kicillof, Guillermo Moreno y la legisladora Marcela Pagano.
A través de su cuenta de X, Villarruel sostuvo que Milei replica "insensateces e inventos" y aseguró sentir una "genuina preocupación" por el estado del jefe de Estado.
"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta. Luego añadió: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".
El origen del nuevo enfrentamiento
La polémica comenzó con un extenso mensaje publicado por Lemoine en X. Allí, la diputada libertaria aseguró que Marcela Pagano es quien redacta las publicaciones de Villarruel en redes sociales y afirmó que ambas mantienen un alineamiento político con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.
"Desde 2024 Marcela Pagano hace las publicaciones de Victoria Villarruel en X. Se las escribe. Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno", sostuvo.
En el mismo mensaje denunció un supuesto "acercamiento hacia el peronismo" por parte de ambas desde 2024 y mencionó presuntos vínculos con Claudio Tapia, presidente de la AFA.
"¡Incluso ambas comparten call center!", afirmó. Luego agregó: "Son como Rusia e Irán... fingen ser enemigos pero son socios contra Occidente. Incluso les molesta Israel por igual, claro que no pueden decirlo".
En otra publicación, Lemoine fue aún más lejos y acusó a Villarruel y a Pagano de estar "intentando dar un golpe institucional contra el Presidente desde 2023".
Todos esos mensajes fueron posteriormente republicados por Milei.
La respuesta de Villarruel
Tras ver una captura del reposteo presidencial, la vicepresidenta reaccionó con nuevas críticas. "¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio", escribió.
Y agregó: "Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada Lilia Lemoine, quien también lleva ese apellido.
El enfrentamiento entre Villarruel y Lemoine no es nuevo. Su episodio más reciente había ocurrido el martes pasado, cuando ambas protagonizaron un cruce público por los salarios de los senadores nacionales.
La diputada libertaria sostuvo que, en 2026, los senadores perciben ingresos de $12 millones, mientras que los diputados cobran $6 millones. "Históricamente los senadores cobraban entre un 10% y un 15% más que los diputados", señaló.
Luego se preguntó por qué esa diferencia se amplió y responsabilizó directamente a la vicepresidenta. "¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", afirmó.
El mensaje fue replicado por un usuario de X y Villarruel aprovechó para responder. "Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial", expresó.
También calificó a Lemoine como "la señora cerebro de microbio" y sostuvo que representa "una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador".
En el mismo mensaje, además, sumó cuestionamientos al proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo, cuya discusión está prevista para la próxima semana. "Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros", concluyó.