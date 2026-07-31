Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
A lo largo del siglo pasado, el coeficiente intelectual promedio creció. Esa tendencia se cortó y comenzó el proceso inverso más o menos en consonancia con la aparición de las redes sociales y de los smatphones.
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